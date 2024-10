Este vorba de Colonia Pictorilor, o instituție cu o istorie incredibilă atât pentru Baia Mare, cât și pentru toată țara! În denumire completă, Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor, coordonat de un artist desăvârșit, fără doar și poate, cu rezultate remarcabile inclusiv pe plan internațional, fiind un creator de generații din postura de cadru universitar, dobândind și titlul de doctor habil, menționează găzduirea de instituția pe care o conduce a două evenimente deosebite care au reunit experți din domenii variate.

Bravo lor! Experții cu experții și prostimea cu prostimea! Chiar dacă din punct de vedere profesional merită aprecierea noastră, din punct de vedere managerial, doamna Ghinea, că despre ea e vorba, dă des cu bâta în baltă! Nu știm dacă-i place pescuitul, în schimb știm că-i plac domnii în cravată și șandramalele politice, fiind „mâzgălită” politic de niște ani buni! Aleasă consilier local al Municipiului Baia Mare în 2012, încă din primul an de mandat a devenit controversată în urma intenției de a transforma zidul care marginalizează comunitatea de etnie rromă de pe strada Horea din Baia Mare într-o operă de artă! Un artist rasist sau un profesor care-și pune studenții la practică în intersecție pe Electrolizei! Pare poveste marca Unguru Bulan, dar e o realitate pură a unei săgeți PNL-iste atunci, cociorbiste în prezent! Mereu a știut să se poziționeze după cum a bătut vântul, alegând perfect imaginea de ansamblu chiar dacă pictează sau nu tabloul. Revenind mai aproape de prezent, începând cu 2019 a preluat conducerea instituției aflată sub ordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, fiind astăzi un exemplu de profesionalism pentru incompetenții care conduc orașul. Pe anul 2023, Laura Ghinea a obținut nota 9,75 în urma evaluării instituționale. Poate fi mult sau poate fi puțin. Depinde pe cine întrebi. Dar dacă întrebi pe unul pentru care „carul cu boi” este un mijloc de locomoție de pe ulițele Ieudului…mai bine stai acasă!

Revenind la Ghinea și făcând rabat la aspectele din viața personală, care totuși nu sunt chiar puține, ne punem întrebarea cum promovează arta în rândul băimărenilor și cum contribuie la educarea și bunăstarea societății cât timp îi privează pe aceștia de serviciile pe care ar trebui să le ofere instituția pe care o conduce?

Privind activitatea lor, în rândul evenimentelor organizate vedem numărul 404! Din păcate, nu atâtea evenimente s-au făcut la Colonia Pictorilor! Acel număr reprezintă un cod de eroare întrucât instituția nu are nici informație în online despre evenimente și proiecte.

Bravo vouă! Ăștia sunteți, atât puteți! Dar nu vă mai lăudați că faceți și dregeți atâta timp cât instituția abia are două-trei expuneri publice într-un an! Și vorbim de sute de mii, chiar milioane de euro investite aici din banii băimărenilor și rânduite după voia unui singur om! Sau o luăm altfel și facem apel la băimăreni, că ei sunt pe primul loc sau cel puțin așa ar trebui să fie și îi rugăm să ne spună de câte ori în viața asta au ajuns în spațiile Coloniei Pictorilor? E o întrebare bună și așteptăm răspunsuri pe măsură, deoarece arta este, în esență, cea mai profundă expresie a creativității umane. Iar băimărenii chiar sunt creativi și au o genă artistică foarte bine înfiripată, însă nu sunt susținuți și ajutați de municipalitate! Ar mai fi ceva de spus despre modul în care se fac destituirile și angajările în cadrul coloniei, dar o lăsăm pentru un alt material! Până atunci probabil o să aflăm informații interesante și de la DNA!

Andrei Buda