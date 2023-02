Duminică, 12 februarie, a Întoarcerii Fiului Risipitor, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului și Sătmarului a slujit împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar, la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, cu prilejul împlinirii a 10 ani de la mutarea la Domnul a părintelui arhimandrit Serafim Man.

„Se împlinesc 10 ani de la mutarea la Domnul a părintelui arhimandrit Serafim Man, mare stareţ şi povăţuitor al acestei sfinte mănăstiri, părinte al nostru duhovnicesc şi duhovnic al dreptcredincioşilor din această parte de ţară, a spus Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului. Părintele a fost succesorul în stareţie a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Justinian. Ucenic al dânsului fiind, în 1973 a preluat stăreţia acestei mănăstiri, care a avut o evoluţie impresionantă după venirea părintelui Serafim în fruntea ei. Sub îndrumarea IPS Justinian a construit mai multe clădiri: Casa cu paraclis, Casa din Grădină sau Casa Poetului, Altarul de vară, Poarta maramureşeană. A modernizat mănăstirea, în sensul că a legat-o la utilităţile necesare: a adus curentul electric, a făcut aducţiunea de apă şi drumul de acces, care era doar o potecă. Toate acestea, însă, au epuizat forţa fizică a Părintelui Serafim şi s-a îmbolnăvit, în 1983, după 10 ani de stăreţie, şi a fost descoperit ca având un cancer galopant, iar medicii, după mai multe încercări, l-au trimis acasă, ca obştea mănăstirii să se pregătească pentru înmormântare. Eu eram seminarist în ultimul an, în 1983, în anul V de seminar şi frate al acestei mănăstiri şi am fost martor la tot ce s-a petrecut. Părintele Serafim, cu o credinţă puternică şi fermă, cu o rugăciune neîncetată şi cu încredere în ajutorul şi ocrotirea Maicii Domnului, s-a rugat la Icoana Făcătoare de minuni pe care o are Mănăstirea Rohia, care este deosebită, în felul ei, este Maica Domnului îndurerată sau îdoliată, lângă Cruce. Şi s-a petrecut minunea cea mare, în sensul că supravieţuit tuturor predicţiilor sau aşteptărilor medicilor, a depăşit ştiinţa şi a biruit cancerul. A mai trăit 30 de ani părintele Serafim, pentru că Dumnezeu avea nevoie de el ca să fie părinte povăţuitor al nostru, al celor tineri care am venit la mănăstire şi pe care ne-a primit şi al credincioşilor care cercetau şi cercetează mănăstirea în număr foarte mare. Aşa că de la 48 de ani a făcut 78 de ani. A mai trăit încă 30 de ani şi a plecat de moarte firească, având sfârşit creştinesc în această mănăstire, iubit şi cinstit de părinţi şi de credincioşii care o cercetează. Am venit să comemorăm 10 ani de la plecarea la Domnul, în 12 februarie s-a petrecut acest lucru, în 2013, împreună cu Preasfinţitul Timotei, pentru că la toţi ne-a fost părinte duhovnicesc. Săvârşim Sfânta Liturghie să-i facem pomenirea atât aici în Sfântul Altar, cât şi la mormântul din cimitir, unde îşi dorm somnul de veci mai mulţi părinţi şi nevoitori ai acestei sfinte mănăstiri, inclusiv cunoscutul părinte monah Nicolae Delarohia. Slavă lui Dumnezeu pentru toate.”

Sfânta Liturghie Arhierească

După primirea Ierarhilor în faţa bisericii celei noi a mănăstirii de către soborul de preoţi şi diaconi şi de o mare parte din credincioşi, Preasfinţitul Părinte Iustin şi Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul au oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în biserica cea nouă, arhiplină de credincioşi, încât mulţi s-au rugat în Paraclisul de la demisol sau în curtea bisericii. După mulţimea credicioşilor s-a putut deduce faptul că părintele Serafim a fost iubit de credincioşi şi îşi mai aduc aminte de el şi după un deceniu de la despărţire. Acest lucru s-a observat foarte bine şi la cimitir, unde, în timpul Parastasului de pomenire, cimitirul a fost plin de pelerini.

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Arhim. Dr. Macarie Motogna, exarhul mănăstirilor şi schiturilor din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului şi stareţul Mănăstirii Rohia, Arhim. Vasile Filip, stareţul Mănăstirii Rohiiţa, Arhim. Ghelasie Maxim, economul mănăstirii, Arhim. Pantelimon Ilieş, Protos. Serafim Bilţ, eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuş, Pr. Vasile Hatos, paroh în Rohia, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizare, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Arhid. Gherasim Nap, şeful de cabinet al Arhiereului-vicar, Arhid. Dumitru Botiş, inspector eparhial social, Arhid. Calinic Nistor, de la Mănăstirea Rohia, Ipod. Vasile Pop.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Florian Vois.

După încheierea Sfintei Liturghii, soborul slujitor, împreună cu credincioşii, s-au îndreptat spre cimitirul Mănăstirii „Sfânta Ana” Rohia, unde a fost oficiat, după datină, Parastasul de pomenire după părintele arhimandrit Serafim Man.