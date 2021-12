”Toți brondoșii orașului Cavnic, care doresc să participe, sunt așteptați la paradă”, așa sună invitația celor de la Centrul Cultural Turistic și Sportiv ”Pintea Viteazul” din Cavnic. Cei care organizează vineri, 17 decembrie, de la ora 10.00, Parada brondoșilor.

De asemenea, în 27 decembrie, de la ora 18.00, brondoșii se reunesc din nou în centrul orașului Cavnic. Pentru a marca trecerea Crăciunului. De această dată, parada brondoșilor va fi completată de un concert de colinde.

Un obicei de Craciun diferit si unic in Maramures exista de sute de ani in Cavnic. Este vorba despre brondosi sau mosi, care colinda pe strazi in preajma sarbatorilor, pana la Anul Nou. Ceea ce ii face diferiti este faptul ca acestia sunt mascati si poarta pe ei un ham pe care sunt legate mai multe clopote cu care fac o galagie infernala. De asemenea, brondosii sunt “dotati” cu un bici cu care ii “altoiesc” pe cei care nu platesc colinda. Originea obiceiului este corelata cu invazia tatarilor de la 1717, care se spune ca in acest fel au fost alungati din oras.

Un obicei mai putin obisnuit si unic in Maramures, dar si in tara, este acela al brondosilor. In preajma sarbatorilor, acestia pot fi vazuti pe strazile Cavnicului imbracati in costume traditionale albe si “impodobiti” cu masti facute din piele de oaie, ornate cu ciucuri rosii, panglici si “dinti” din boabe de fasole. O limba rosie lunga ce atarna pe masca are rolul de a speria privitorii, iar peste piept, brondosii poarta un soi de ham, pe care sunt legate mai multe clopote. Galagia pe care o fac atunci cand se plimba pe strazi le face cunoscuta prezenta inca de departe.

Legenda spune ca, astfel mascati, cavnicarii au reusit sa-i alunge pe tatari, care au cucerit orasul la 1717. Drept marturie sta o piatra pe care este inscriptionata prezenta lor in oras, iar piatra a fost zidita intr-un obelisc numit chiar “Piatra tatarilor”.

Conform legendei, cavnicarii s-au mascat si s-au “impodobit” cu clopote si talange, astfel reusind sa-i sperie pe tatari si sa-i alunge de pe teritoriul lor.