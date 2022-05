”Am un ligament rupt, voi avea o intervenție cu infiltrații și se va vedea”: a spus papa Francisc într-un interviu acordat cotidianului italian ”Il Corriere della Sera”. Interviul a fost realizat de directorul cotidianului, Luciano Fontana, și a fost publicat în ediția de marți, 3 mai 2022. ”De multă vreme stau așa, nu reușesc să merg”, a mai spus Sfântul Părinte. ”Cândva, papii mergeau folosindu-se de scaunul gestatorial. E nevoie și de un pic de suferință, de umilință”, a adăugat papa pentru a justifica faptul că, din cauza durerilor la genunchi, nu se poate deplasa ușor, nici nu se poate ridica de pe scaun atunci când își dorește.

Conversația dintre Suveranul Pontif și directorul cotidianului din Peninsulă are în centrul atenției războiul din Ucraina, împotriva căruia s-a declarat încă din prima zi și pentru care s-au făcut încercări de mediere. După cum se știe, chiar pe 24 februarie, papa a avut o conversație telefonică cu președintele Zelenski și a făcut o vizită la ambasada Rusiei pe lângă Sfântul Scaun pentru a cere să oprească armele. Papa și-a exprimat disponibilitatea de a merge la Moscova, pe care i-a transmis-o imediat președintelui Putin. ”Am cerut cardinalului Parolin, după douăzeci de zile de război, să-i transmită lui Putin mesajul că eram dispus să merg la Moscova. Desigur, era necesar ca liderul Kremlinului să deschidă o fereastră. Încă nu am avut răspunsuri și continuăm să insistăm, chiar dacă mă tem că Putin nu poate și nu vrea să facă această întâlnire în acest moment. Dar cum să facem pentru a opri toată această brutalitate? Acum 25 de ani cu Ruanda am văzut același lucru”.

Mai întâi la Moscova, apoi la Kiev

Pontiful a spus că nu știe să răspundă la întrebarea dacă fi just ca ajutorul militar să fie furnizat Ucrainei. ”Este clar că în această țară se încearcă armele. Rușii acum știu că tancurile folosesc la puțin și se gândesc la alte lucruri. Războaiele se fac pentru asta, pentru a testa armele pe care le-am produs”. Cât privește o călătorie la Kiev, papa a răspuns: ”La Kiev, pentru moment, nu merg”. ”Simt că nu trebuie să merg. Eu trebuie să merg mai întâi la Moscova, mai întâi trebuie să mă întâlnesc cu Putin. Dar și eu sunt un preot, ce pot să fac? Fac ceea ce pot. Dacă Putin ar deschide ușa…”.

Patriarhul nu este ministrantul lui Putin

În același sens, pontiful spune că urmărește posibilitatea de a acționa împreună cu patriarhul Kirill al Bisericii Ortodoxe Ruse. A menționat colocviul video de 40 de minute din 15 martie și ”justificările” războiului aduse de Kirill. ”L-am ascultat și i-am spus: din toate acestea, eu nu înțeleg nimic. Frate, noi nu suntem clerici ai statului, nu putem folosi limbajul politicii, ci limbajul lui Isus. Suntem păstori ai aceluiași sfânt popor al lui Dumnezeu. De aceea trebuie să căutăm calea păcii, să facem să înceteze focul armelor. Patriarhul nu se poate transforma în ministrantul lui Putin”. Interviul revine asupra întâlnirii eșuate de la Ierusalim, programată pentru luna iunie: ”Aveam o întâlnire fixată cu el la Ierusalim pe 14 iunie. Ar fi fost a doua întrevedere față în față, fără nicio legătură cu războiul. Dar acum, și el este de acord: să ne oprim, ar putea fi un semnal ambiguu”.

Atenție la faptele din Transnistria

Pontiful vorbește, de asemenea, de rugăciunea ”Calea Crucii” de la Colosseum din seara Vinerii Sfinte, de contribuția cardinalului Krajewski la aplanarea tensiunilor, de motivațiile istorice care au generat unele proteste, dar apoi revine la actualitatea stringentă și spune: ”Trebuie să fim atenți și la ceea ce se poate întâmpla acum în Transnistria”. Pe 9 mai s-ar putea încheiat totul? Papa spune că din colocviile cu premierul ungar Viktor Orban, care a venit în vizită în Vatican pe 21 aprilie, a aflat că ”rușii au un plan”. ”În acest fel s-ar înțelege celeritatea escaladării din aceste zile. Pentru că acum nu este vorba doar de Donbass, e vorba de Crimeea, de Odessa, de a-i lua Ucrainei portul de la Marea Neagră. Eu sunt pesimist, dar trebuie să facem orice gest posibil pentru ca războiul să se oprească”.

vaticannews.va