După rugăciunea antifonului marian „Angelus”, de duminică, 16 ianuarie a.c., papa Francisc a amintit Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor din 2022, care va avea loc între 18 și 25 ianuarie, la care participă, în fiecare an, Biserici și confesiuni creștine din întreaga lume.

În acest an, tema Săptămânii a fost propusă de Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu. Aceasta amintește experiența magilor care, urmând steaua, au găsit Pruncul și, în el, l-au cinstit pe Regele care fusese vestit.

„Căci am văzut steaua lui la Răsărit și am venit să-l adorăm” (Mt 2, 2): aceasta este tema pe care creștinii de diferite rituri și confesiuni creștine din Orientul Mijlociu au ales-o pentru Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor din acest an, cu desfășurare între 18 și 25 ianuarie. Papa Francisc a amintit-o după rugăciunea antifonului marian „Îngerul Domnului” de duminică.

„Și noi, creștinii, în diversitatea confesiunilor și tradițiilor noastre, suntem pelerini pe calea spre unitatea deplină, și ne apropiem mai mult de aceasta cu cât ne menținem privirea mai intens fixată asupra lui Isus, unicul nostru Domn” – a spus Sfântul Părinte, îndemnându-ne ca în această Săptămână de rugăciune să oferim eforturile și suferințele noastre pentru unitatea creștinilor.

La Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor s-a referit și Consiliul Ecumenic al Bisericilor pe pagina web dedicată evenimentului, în care se spune: „Simțim nevoia unei lumini care să învingă întunericul, iar această lumină, așa cum proclamă creștinii, s-a manifestat în Isus Cristos”. Îndemnul de a privi spre stea și de a păstra vie speranța vine, așadar, îndeosebi dintr-o regiune „în care drepturile omului sunt sistematic călcate în picioare de interese politice și economice nedrepte” și care îndură o criză gravă la nivel uman și material.

Un lung proces de pregătire desfășurat împreună

Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu și Comisia Internațională numită, în comun, de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor și de Comisia Credință și Constituție (o expresie a Consiliului Ecumenic al Bisericilor) au lucrat împreună pentru a pregăti textele liturgice și reflecțiile legate de tema din acest an, pentru a fi folosite de comunități. Numeroase inițiative locale de rugăciune și întâlniri vor fi organizate de dieceze, parohii și mișcări ecleziale.

Săptămâna de rugăciune pentru Unitatea Creștinilor se va încheia cu Celebrarea Vesperelor în bazilica Sfântul Paul din afara Zidurilor, din Roma, celebrare care va fi prezidată de papa Francisc.