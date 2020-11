Trei sunt venirile Domnului în mijlocul umanității: una la Betleem, una la sfârșitul veacurilor, iar una care trece pe sub ochii noștri în fiecare zi. După Sfânta Liturghie celebrată duminică în bazilica San Pietro, papa a mers în biblioteca apartamentului pontifical de unde, la ora Romei 12.00, a condus rugăciunea îndrăgitului antifon marian ”Îngerul Domnului”, recitată împreună cu romanii și pelerinii prezenți în Piața San Pietro în ciuda cerului plumburiu care s-a lăsat în aceste ultime zile asupra orașului celor șapte coline. Pe neașteptate, la rugăciunea ”Îngerul Domnului”, soarele a dat norii deoparte și a însoțit preț de câteva zeci de minute rugăciunea papei și a credincioșilor.

În prima duminică a Adventului, a remarcat papa în ampla sa alocuțiune de la rugăciunea ”Îngerul Domnului”, începe un nou an liturgic, în decursul căruia ”Biserica ritmează curgerea timpului prin celebrarea principalelor evenimente din viața lui Isus și din istoria mântuirii”. În acest fel, Biserica, asemenea unei mame, ”luminează drumul existenței noastre, ne susține în ocupațiile de fiecare zi și ne orientează spre întâlnirea finală cu Cristos”.

Sfânta Liturghie a primei duminici a Adventului ”ne îndeamnă să ne pregătim la sărbătoarea Nașterii Domnului”, un timp ”de așteptare și de speranță”. În prima lectură biblică a duminicii (1 Corinteni 1,3-9), Sfântul Apostol Paul arată ”conținutul așteptării”: ”arătarea Domnului” (v. 7). Creștinii sunt invitați, astfel, să-și concentreze atenția spre întâlnirea cu persoana lui Isus.

Papa Francisc: «Pentru un creștin, lucrul cel mai important este întâlnirea continuă cu Domnul, să stea cu Domnul. Obișnuindu-ne să stăm cu Domnul vieții, ne pregătim să-L întâlnim și să stăm cu Domnul în veșnicie. Întâlnirea definitivă va avea loc la sfârșitul lumii. Dar Domnul vine în fiecare zi pentru ca, prin harul său, să putem face binele în viața noastră și viața celorlalți. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu-care-vine, nu uitați de acest lucru. (…) El a venit la Betleem, va veni la sfârșitul lumii, dar vine la noi în fiecare zi. Fiți atenți și uitați-vă la ce simțiți în inimă atunci când Domnul bate la ușă».

Viața noastră de fiecare zi, a recunoscut pontiful, are lumini și umbre și fiecare dintre noi ”trece prin momente de dezamăgire, nereușită și rătăcire. În plus, situația pe care o trăim, marcată de pandemie, generează în mulți îngrijorare, teamă și disconfort. Există pericolul de a cădea în pesimism, de a cădea în închidere și apatie”.

Papa Francisc: «Adventul este o chemare necontenită la speranță: ne amintește că Dumnezeu este prezent în istorie ca să o conducă spre țelul ei ultim și spre împlinirea ei, care este Domnul Isus Cristos. (…) Dumnezeu merge alături de noi ca să ne susțină. (…) În furtunile vieții, Dumnezeu ne întinde mereu mâna și ne eliberează de amenințări. În cartea Deuteronomului este o pericopă foarte frumoasă în care Dumnezeu spune poporului prin profetul său: ”Gândiți-vă, care popor are dumnezei atât de aproape cum tu mă ai pe mine?” (cf. 4,7). Nimeni, numai noi avem harul de a-L avea pe Dumnezeu aproape de noi. Noi îl așteptăm pe Dumnezeu, sperăm să ni se arate, dar și El speră ca noi să ne arătăm Lui!»

”Preasfânta Maria, femeia așteptării”, a încheiat papa alocuțiunea sa, ”să ne însoțească pașii în acest nou an liturgic pe care îl începem și să ne ajute să realizăm îndatorirea discipolilor lui Isus, arătată de apostolul Petru: a prezenta motivele speranței care este în noi (cf. 1Petru 3,15)”.

***

După rugăciunea ”Îngerul Domnului”, papa și-a exprimat din nou apropierea față de populațiile din America Centrală afectate de uragane puternice, amintind în special Insulele San Andres, Providencia și Santa Catalina, precum și coasta dinspre Oceanul Pacific a Columbiei. ”Mă rog”, a spus pontiful, ”pentru toate țările care suferă din cauza acestei calamități”.

Succesiv, papa a adresat un salut cordial credincioșilor din Roma și pelerinilor din diferite țări, amintindu-i în particular pe cei care, ”din nefericire, în număr destul de limitat”, au venit cu ocazia consistoriului pentru crearea de noi cardinali, desfășurat sâmbătă după-amiază. ”Să ne rugăm pentru cei treisprezece noi membri ai Colegiului cardinalilor”, a fost îndemnul papei.

În fine, pontiful a amintit tuturor că în această duminică a început, pentru credincioșii romano-catolici, timpul liturgic al Adventului. ”Să încercăm să scoatem binele”, a îndemnat pontiful, ”chiar și din situația dificilă pe care pandemia o impune: o mai mare sobrietate, atenție discretă și plină de respect față de vecinii care pot avea nevoie de ajutor, câteva momente de rugăciune în familie, cu simplitate. Aceste trei lucruri ne vor ajuta foarte mult: o mai mare sobrietate, atenție discretă și respectuoasă față de apropiații care pot avea nevoie și, apoi, atât de important, momente de rugăciune făcute în familie cu simplitate”.

Rugăciunea ”Îngerul Domnului” s-a încheiat cu binecuvântarea apostolică a papei, binecuvântare ce ajunge prin mass-media la toți cei care o primesc în spirit de credință.