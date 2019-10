Panică la Sighetu Marmației după ce o mamă a postat pe rețelele de socializare o fotografie a unui individ care ar fi încercat să arunce cu un lichid incolor pe fetița ei de numai 7 luni.

„Atentie Mamici: un individ azi a incercat sa arunce un lichid incolor in caruciorul fetitei mele de 7 luni . L-am observat prima data peste drum de scoala de muzica mi-a parut dubios , l-am evitat si am traversat strada , s-a tinut dupa mine iar in zona Carmis sa apropiat de carucior incercand sa arunce spre carucior cu o sticla , avea si o furculita si un CD in cealalta mana , l-am observat ce intentioneaza sa faca si i-am cerut sa plece amenintandu-l ca o sa chem politia , s-a indepartat cu greu amenintandu-ma si injurandu-ma , ulterior sa tinut dupa mine pana la Lidl . In tot acest timp nu am intalnit nici un echipaj de politie , locala , ordine publica , nimic. Orasul nostru este impanzit mai nou de nebuni , cersetori si persoane dubioase . Autoritatile locale ar trebui sa se sesizeze si sa ia masuri . Intreb si eu Politia Locala este doar pentru a pune amenzi de parcare ? Eram prea panicata ca sa sun la 112 sau ca sa fac o poza individului , nu stiam cum sa-mi protejez copilul , cum sa plec din jurul lui , sa scap de el , revin cu un update sigur il mai vedem prin oras . Mamici va rog distribuiti si feriti-va copiii de acesti indivizi !

Am revenit cu poza , din nou era la Scoala de muzica! Feriti-va de el !”, a scris Giurgi Ileana.

Individul a fost recunoscut rapid și de alte mame din respectivul grup și spun despre el că ar avea probleme psihice.

„ Este un om periculos mai ales daca il bagi in seama sau il gonesti.

Devine violent fizic si verbal . Am vazut in zona Domo, zilele trecute, a fost somat de politia locala sa plece , dar a revenit si a aruncat cu pietricele mici la intamplare, in oameni, masini , catei…etc ..”, a scris o altă mamă.