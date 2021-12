Coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR a decis luni seară că ajutorul de 1.200 de lei promis acum o lună de PSD bătrânilor cu pensii sub 1.600 de lei nu va fi de 1.200 de lei pentru toți beneficiarii, ci va avea cuantumuri diferite, potrivit surselor G4Media.

În Coaliție s-a decis varianta ca pensia + ajutorul să nu treacă de 2200 lei, iar ajutorul va fi acordat diferențiat celor cu pensia între 1000 și 1600 lei. Astfel, cei cu 1.000 de lei pensie vor primi ajutor 1200 de lei, iar ajutorul va scădea pe măsura ce pensia este mai mare, adică cel cu 1600 de lei pensie va primi 600 de lei ajutor.

Astfel, toți pensionarii sub 1.600 de lei vor primi bonificație astfel încât vor avea un venit total de 2.200 de lei în ianuarie. Pensionarul care are 1.000 lei va primi ajutor de 1.200 lei, iar cel care are o pensie de 1.600 de lei va primi un ajutor de 600 de lei.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a refuzat să confirme această decizie, deși a fost întrebat în mod repetat de reporteri la finalul ședinței coaliției. El s-a rezumat să spună că nu va exista în ianuarie nici o persoană care să primească în luna ianuarie un venit mai mic de 2.200 de lei, format din pensie și ajutor.

Ministrul a mai spus că impactul măsurii va fi de 2,56 miliarde lei, iar de acest ajutor dat într-o singură lună, ianuarie, vor beneficia circa 2,5 milioane de pensionari.

Reamintim că liderii PSD au anunțat inițial că ajutorul va fi de 1.200 de lei pentru toți pensionarii cu pensii sub 1.600 de lei.