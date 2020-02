Premiile Oscar 2020 s-au desemnat în cadrul celei de-a 92-a ediţie a galei Academiei Americane de Film, desfăşurate la Los Angeles. „Parasite” a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film.

Victorie istorică pentru filmul sud-coreean „Parasite”, care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun film. Este pentru prima oară când un film care nu este în limba engleză câștigă premiul Oscarul la această categorie.

Lungmetrajul vorbeşte despre inegalitatea socială. Are în centru o familie care face eforturi financiare şi aspiră la o viaţă mai bună. Este o comedie violentă despre conflictul dintre clase sociale şi despre lăcomie.

Din distribuţie fac parte Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Jo Yeo Jeong, Choi Woo Shik, Park So Dam, Lee Jung Eun şi Jang Hyae Jin. Scenariul este scris de Bong Joon Ho şi Jin Won Han.

„Parasite” este al şaptelea lungmetraj al lui Joon Ho, care mai semnează „Barking Dogs Never Bite” (2000), „Memories of Murder” (2003), „The Host” (2006), „Mother” (2009), „Snowpiercer” (2013) şi „Okja” (2017).

Cea mai bună actriță în rol principal este Renee Zellweger pentru rolul din ”Judy”, pelicula biografică dedicată cântăreței Judy Garland.

Iar Joaquin Phoenix a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal pentru ”Joker”. Victoria lui nu este nicio surpriză, mai ales că era considerat principalul favorit, câștigând trofeul la aceeași categorie și la Globurile de Aur, și la premiile Bafta.

Cel mai bun film

“Parasite” (producători Kwak Sin Ae şi Bong Joon Ho)

Cel mai bun regizor

Bong Joon Ho, “Parasite”

Cea mai bună actriţă

Renée Zellweger, “Judy”

Cel mai bun actor

Joaquin Phoenix, “Joker”

Cea mai bună actriţă în rol secundar

Laura Dern, “Marriage Story”

Cel mai bun actor în rol secundar

Brad Pitt, “Once Upon a Time… in Hollywood”

Cel mai bun lungmetraj internaţional

“Parasite” (Coreea de Sud), Bong Joon Ho

Cel mai bun lungmetraj de animaţie

“Toy Story 4”, Josh Cooley, Mark Nielsen şi Jonas Rivera

Cel mai bun lungmetraj documentar

“American Factory”, Steven Bognar, Julia Reichert şi Jeff Reichert

Cel mai bun montaj

“Ford v Ferrari”, Michael McCusker şi Andrew Buckland

Cel mai bun mixaj de sunet

“1917”, Mark Taylor şi Stuart Wilson

Cele mai bune efecte vizuale

“1917”, Guillaume Rocheron, Greg Butler şi Dominic Tuohy

Machiaj şi coafură

“Bombshell”, Kazu Hiro, Anne Morgan şi Vivian Baker

Cele mai bune costume

“Little Women”, Jacqueline Durran

Cântec original

“(I’m Gonna) Love Me Again” (Elton John, Bernie Taupin) – “Rocketman”

Cea mai bună coloană sonoră

“Joker”, Hildur Guðnadóttir

Design de producţie

“Once Upon a Time… in Hollywood”, Barbara Ling şi Nancy Haigh

Cel mai bun scurtmetraj live-action

“The Neighbors’ Window”, Marshall Curry

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie

“Hair Love”, Matthew A. Cherry şi Karen Rupert Toliver

Cel mai bun scurtmetraj documentar

“Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”, Carol Dysinger şi Elena Andreicheva.