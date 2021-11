„Astăzi, 26 noiembrie 2021, împreună cu marea majoritate a membrilor din organizația PNL din orașul Săliştea de Sus, Maramureș, am demisionat din PNL, dizolvând organizația”, scrie Cristian Opriş, preşedinte al organizaţiei PNL Săliştea de Sus.

Mai jos textul integral al cererii înaintată secretariatului general al PNL Maramureş

Suntem prima organizație PNL din țară care se dizolvă și pleacă aproape în totalitate alături de Ludovic Orban într-un proiect liberal autentic pentru a nu trăda încrederea cetățenilor care ne-au susținut.

Am demisionat și din funcția de consilier local al orașului, funcție pe care o ocup în urma alegerilor locale din 2020, când am fost cel mai tânăr candidat la primăria unui oraș din România.

Am luat această hotărâre din considerente morale. Deciziile conducerii PNL de după 25 septembrie, precum și acțiunile președintelui PNL Maramureș, atât înainte de 25 septembrie, prin radierea tuturor potențialilor delegați la congres care nu ar fi votat cu Florin Cîțu, cât și după, prin susținerea și votarea acestui guvern al trădării, în forurile de conducere ale partidului, au săvârșit grave acte de trădare a cetățenilor români care ne-au acordat încredere, cât și a tuturor membrilor PNL.

Prin aceste demisii, ne eliberăm de toate obligațiile de a respecta deciziile inepte ale conducerii PNL și ale președintelui PNL Maramureș și ne cerem scuze în fața tuturor cetățenilor din județ și din localitate, pe care i-am convins să-l voteze atât pe el la președinția Consiliului Județean Maramureș, cât și lista de candidați ai PNL la alegerile parlamentare.

Cristian Opriș, cel mai tânăr candidat la primăria unui oraș din România la alegerile locale din 2020 și fost președinte al PNL din orașul Săliștea de Sus. 26.11.2021