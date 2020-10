Un tun de 20 miliarde euro se ascunde in spatele ordonantei tradarii nationale. Ne referim la ordonanta prin care s-a modificat legea prin care se interzicea vanzarea participatiilor statului la companiile si societatile nationale.

Dupa cum Lumea Banilor a dezvaluit, Guvernul condus de premierul Ludovic Orban (foto) a adoptat joi seara, 1 octombrie 2020, Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Legii nr. 173/2020 privind unele masuri pentru protejarea intereselor nationale in activitatea economica. Practic, prin aceasta OUG s-a eliminat interdictia vanzarii participatiilor statului la companiile nationale, introducandu-se interdictia vanzarii actiunilor statului la companiile si societatile nationale. Or, asa cum am aratat, participatii inseamna inclusiv activele detinute de stat. Iar permiterea vanzarii participatiilor se da liber practic la instrainarea activelor. O privatizare mascata, statul urmand sa ramana cu actiuni care nu vor valora nimic.

Miza: 20 miliarde euro

Insistenta Guvernului de a modifica legea care proteja interesele nationale ale Romaniei ascunde insa o uriasa miza. Una de 20 miliarde euro. Caci cam aceasta ar fi valoarea companiilor nationale in pericol de a fi privatizate mascat, companii precum CEC, Hidroelectrica, Romgaz, Transgaz, Portul Constanta, Aeroportul Henri Coanda sau Tarom.

Dezvaluirea privind tunul de 20 miliarde euro a fost facuta de economistul Adrian Caciu.

“Pentru ca nu pot vinde actiunile la companiile de stat, banci si alte entitati economice de stat, vor vinde activele acestora. Legea 173/2020 interzicea pentru 2 ani instrainarea participatiilor statului. Participatiile includ si activele nu numai actiunile. Asa ca veti avea companii pe hartie. Activele vandute, iar statul va ramane cu actiunile care ii vor permite controlul a… Nimic. Privatizare prin vanzare de active. Metoda clasica de distrugere a brandurilor nationale”, a atras atentia Caciu, intr-o analiza pe pagina sa de Facebook.

Sursa: luba.ro