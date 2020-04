Ministrul de Interne, Marcel Vela, alături de secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu

Autoritățile au anunțat sâmbătă adoptarea ordonanței militare numărul 7 prin care se introdus mai multe măsuri restrictive pentru a contracara extinderea pandemiei de coronavirus.

Distanțarea socială este singura soluție în acest moment

Viața noastră și a celor dragi depinde de ce facem în aceste moment

Această perioadă va trece cu bine doar dacă facem ce trebuie

Am semnat astăzi o nouă ordonanță militară pe care domnul premier a avizat-o

Legea este peste toți și trebuie respectată de toți

Avem deja primul caz de cetățean arestat preventiv pentru că nu s-a supus. S-a întâmplat la Vaslui

Se instituie carantină pentru localitatea Țăndărei

Vreau să anunț cetățenii din Țăndărei că măsurile de control se realizează de personal MAI în colaborare cu MApN și că vom aplica legea

CJ Ialomița, primăria, consiliul local vor lua măsuri pentru asistență socială

Având în vedere că multe țări au intrat în zona roșie am decis să suspendăm toate zborurile spre Austria, Belgia, SUA, Marea Britanie, Irlanda, Olanda, Turcia și Iran pentru 14 zile începând cu data de 5 aprilie.

Am primit o solicitare pentru un zbor și am introdus în ordonanță zboruri prin curse charter pentru transportul lucrătorilor sezonieri

Prelungim suspendarea transportul internațional de persoane efectuat spre țările din zona roșie

Conducătorii camioanelor de transport marfă nu vor mai completa declarațiile epidemiologice dacă vor monitoriza strict coridoarele de tranzit și punctele de trecere de la capete fiind interzisă abaterea de la acestea

Am introdus un articol pentru a preveni infracțiunile silvice

Bogdan Despescu

În ultimele 24 de ore au fost verificate aproape 15 mii de persoane.

O medie de peste 90.000 de persoane zilnic pe care le-am verificat

Au fost întocmite 400 de dosare penale, cele mai multe pentru zădărnicirea combaterii bolilor

170 de milioane de lei sancțiuni

Am stabilit culoare speciale de ieșire și intrare pentru transportatori

Acționează zilnic, în medie, peste 30.000 de angajați MAI. Colegii mei sunt sprijiniți de peste 1000 de militari

În Țăndărei, oamenii nu au înțeles că trebuie să respecte restricțiile impuse și am acționat inclusiv cu polițiști din București pentru a sprijini acțiunile colegilor. Peste 170 de sancțiuni aplicate, în valoare de peste 41 mii lei

Așa cum medicii sunt în prima linie a luptei cu COVID-19 și cadrele MAI sunt partenerii medicilor din afara spitalelor

Raed Arafat

La Arad și Hunedoara au fost trimise două echipe cu medici de la Institutul Național de Sănătate Publică

În ultimele 24 de ore am distribuit măști FFP2 în țară la nivelul serviciilor de urgență și a spitalelor care îngrijesc pacienți

Din sursa Unifarm, împărțim 200.000 de măști FFP2

În total, vor fi distribuite în 48 de ore aproximativ 300.000 de măști FFP2

Vor fi aduse în țară 100.000 de combinezoane pentru protecție de risc înalt

Sunt și ale materiale de protecție pe drum fie prin Unifarm sau ONAC sau IGSU

Am luat măsuri pentru creșterea numărului de ventilatoare, prin identificarea de ventilatoare la serviciile de ambulanță care pot fi de folos în ATI

Vom reveni cu ordonanța militară în totalitate!