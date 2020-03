23:13 – A inceput conferinta, primul vorbeste Bogdan Despescu si prezinta Ordonanta Militara nr 5.

– Se prelungeste masura suspendarii zborurilr spre Spania si din Spania catre Romania pentru 14 zile, incepand cu 31 martie.

– Se prelungeste masura suspendarii zborurilor spre Italia si din Italia catre Romania.

– Nu se aplica zborurilor de stat, transport marfa si corespondeta umanitara.

– Cei care incalca conditiile carantinarii o reiau pentru 14 zile si suporta costurile. Cei care incalca izolarea vor fi bagati in carantina pentru 14 zile si vor suporta costurile.

Sunt enumerate si alte masuri care completeaza precedentele ordonante militare

Vorbreste Raed Arafat

– Ma refer la faptul ca pacientii nu pot sa ramana in UPU si trebuie internati.

– Nimeni nu a zis ca bolnavul se interneaza obligatoriu in spitalul respectiv, dar o solutie trebuie gasita si pacientul trebuie sa primeasca tratamentul.

– Nu e o fortare a internarii bolnavilor de covid in orice spital.

– Al doilea lucru, privind ambulatoriile. Am inteles ca mai multe au fost inchise total. Ordinul se referea la cazurile care pot fi amanate.

– Revenind la situatia generala din tara: la 0ra 20:00 – avem 2109 cazuri confirmate, 65 de decese care sunt cauzate de covid-19, iar aici subliniez situatia deosebita in care se afla Suceava.

– Din cele 2109 cazuri, 593 sunt in Suceava, In urma analizei INSP si in urma discutiilor care au avut loc, am considerat cu toti ca trebuie luate masuri suplimentare in zona Sucevei.

Vorbeste Vela

– Este o situatie complexa care trebuie analizata.

– Am luat o decizie extrem de importanta. Am emis

Declarații Marcel Vela:

