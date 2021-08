“Eu cu cine votez?” – Ramane intrebarea pe buzele tuturor si e mai clasica decat oricand chiar daca nenea Iancu a opinat-o demult! Am crezut cu incredere si tarie in dorinta provenita din tineretea noilor asa zisi lideri din stanga sau dreapta esichierului politic! Ca se cheama Zetea sau Bogdan, am avut asteptari mari! In schimb am primit dezamagiri pe linie! Cu atat mai mult cu cat ambii s-au rodat si pe plan administrativ! Rezultatele nu ne duc spre admiratie, ci spre dezamagire! In loc sa schimbe din vechile metehne pe care le consideram rele pentru comunitate, lupii tineri s-au transformat in javre conducatoare de haite ce aveau doar propriu interes sau unul de grup! Mai rai decat precedesorii lor, acesti au marsat habotnic in proiecte ireale, perimate si care niciodata nu vor fi utile societatii!

Ultimele zile evidentiaza, daca mai era cazul, o clasa conducatoare care ii face pe multi romani sa regrete micul romanesc imbucat de 1 Mai sau cele doua ore cincinale ale TVR. Nu inteleg prostia sau interesul cu care politicul-administrativ al judetului isi bate joc de noi: drumuri care nu ofera siguranta, gunoaie care ne napadesc sau jaful banului public sunt exemple zilnice pentru oricine.

Am castigat dreptul la libera exprimare si am anins dupa mai putin 50 de ani cu un altfel de dictatura: cea a pumnului in gura oferit de noile structuri pe care din cauza faptului ca nu dorim sa le identificam le-am numit generic statul paralel!

Domnule Zetea! Domnule Bogdan!

Oriunde v-ati afla, rosii sau galbeni, tineri sau batrani sa stiti ca sunteti o mare dezamagire! Prin gandire si actiune! Ce sa mai zicem?

Sa fie primit!

Radu Tolas