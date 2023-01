În data de 19.01.2023 la Spitalul Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare s-a efectuat o operație de mare amploare, în urma documentării anatomo-patologice efectuate în colaborare cu Dr. Olteanu Elena, secția Oncopediatrie – Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiriguța” Cluj-Napoca.

Unei fetițe de 15 ani i s-au extirpat în același timp operator 2 tumori osoase, de la ambele oase ale gambei, procedură ce a necesitat grefa osoasă autologa și o tehnică de reconstrucție osoasă complicată, pentru a pregăti membrul inferior în vederea mersului.

Intervenția s-a desfășurat în condiții medicale și tehnice de înaltă clasă, ceea ce a dus la rezultate clinice și radiologice foarte bune.De precizat că în acest caz s-a abordat excizia în bloc și grefare reconstructivă osoasă în același timp operator. Pacienta are evoluție bună, exprimându-ne speranța că va putea merge, idee la care lucrăm zilnic, inclusiv cu suport psihologic.

Echipa operatorie a fost formată din Dr. Demian Viorel – medic primar șef secție Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, Dr. Cimpen Cătălin – medic specialist Anestezie și Terapie Intensivă, Dr. Olteanu Elena Diana – medic specialist Oncologie medicală, împreună cu Dr. Hurmuz Lucia, Dr. Mureșan Emil, As. Szekely Janoș, As. Dipșe Aurelia și As.Timiș Doca.

„În specialitatea chirurgie ortopedie pediatrică este nevoie să ai multe cunoștințe care să te ajute să faci o intervenție operatorie. Trebuie făcută cu mult tact și multă artă pentru că este vorba de un copil de vârstă mică și acea intervenție trebuie să dăinuie până la adânci bătrâneți. La Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș, Baia Mare, sănătatea copiilor este prioritatea principală. Echipa noastră medicală realizează integrarea tuturor datelor medicale obținute în urma consultațiilor și a investigațiilor recomandate, cu scopul de a oferi o rezoluție asupra cazurilor medicale cât mai curând posibil”, spune managerul Oros George Alexandru.