Constantin Ionescu are 63 de ani și este născut în zi de mare însemnătate, 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Lucrează în taximetrie de peste două decenii și de-a lungul anilor a încercat să fie un exemplu pentru ceilalți, scrie botoșăneanul.ro

În luna iulie el a preluat un bărbat de aproximativ 80 de ani din stația cartierului Bucovina. Vârstnicul a cerut să meargă în zona centrală, la Sinagogă. Clientul, ajuns la destinație, a uitat în mașină o sacoșă de rafie.

„L-am dus, a coborât, a plătit. Dar el când a urcat a avut o sacoșă de rafie, a pus-o între picioare, sub scaun era. Mi-a plătit, eu am plecat și când mă apropiam de stația din Bucovina, am văzut. Chiar atunci am avut un client și l-am dus înapoi spre Bazar. Am dus clientul și m-am dus din nou să-l caut pe bătrân, am zis că mă poate mă așteaptă. Imediat a fost. Nu era. M-am întors în stația din care l-am luat”, a povestit taximetristul.

După ce a lăsat al doilea client și-a amintit de sacoșa din portbagaj și a mers să vadă ce este în interior. Când a văzut că acolo sunt bani, a sunat de urgență la dispecerat pentru a anunța și a revenit la Sinagogă pentru a-l căuta pe proprietarul de drept al acestora.

„Vreo 40.000 de euro cred că erau. În momentul în care am anunțat dispeceratul mi-au zis: bine că ați anunțat, dacă nu apare, mergeți la Poliție. Și tocmai bătrânul venise și m-au anunțat colegii: vezi că bătrânul te așteaptă. El era în față, eu în spate” a mai spus Constantin Ionescu.

Omul care a uitat sacoșa cu bani în mașină i-a mulțumit taximetristului cu lacrimi în ochi pentru gestul său. Banii i-au fost înapoiați în prezența altor taximetriști pentru siguranță.