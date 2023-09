Apartenența la ANAT aduce în ochii turiștilor și partenerilor de afaceri un plus de siguranță, protecție și un prestigiu larg recunoscut în industria de turism. Admiterea în patronat a Organizației de Management al Destinației Județene Maramureș reprezintă un semn de recunoaștere a întregii activități de promovare turistică a județului atât în plan național, cât și internațional, conformă Codului de Conduită Profesională pentru respectarea normelor de concurență.

”Această certificare din partea Asociației Națională a Agențiilor de Turism este un pas foarte important în parcursul OMD Maramureș și a tuturor activităților desfășurate în cadrul acesteia. În ultimul an de activitate, ne-am mobilizat și am format strânse legături și parteneriate atât cu operatori din mediul privat, cât și cu alte organizații nonguvernamentale din domeniul turismului. Cu această ocazie, doresc să invit mediul privat și alte ONG-uri de profil să ni se alăture. Suntem deschiși spre colaborare și spre proiecte cât mai frumoase pentru dezvoltarea turistică a destinației județene Maramureș”, a declarat Paul Habina, director executiv OMD Maramureș.

În prezent, la nivel național, OMD Maramureș este singura organizație de management al destinației din țară care primește o astfel de certificare din partea ANAT.

În ultimii ani, Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a jucat un rol important în inițierea unor proiecte care sprijină industria turismului din România, printre care: voucherele de vacanță, pachetul legislativ de stimulare a incoming-ului și înființarea Organizațiilor de Management al Destinației. Scopul acesteia fiind unul de reprezentare, identificare, promovare, susținere și apărare sistematică a intereselor economice, tehnice și juridice a agenților economici din domeniul turismului în relațiile cu autoritățile publice în plan național și internațional.