Oana Lovin şi Codruţa Cerva au fost oprite de jandarmi în apropierea gurii de metrou unde preşedintele Klaus Iohannis va susţine declaraţii, cu ocazia inaugurării metroului din Drumul Taberei.

„Eu am fost trasă pe dreapta cu maşina de jandarmi. Le-am spus că mă grăbesc să îl prind pe preşedintele Klaus Iohannis, am câteva întrebări pentru dumnealui, ca jurnalist independent. Le-am spus să îmi ia actele, să îmi dea amendă, avertisment, ce o fi, dar să mă lase să plec, că mă grăbesc. Pe dl Ceauşescu de ce nu îl ridică? Eu mă voi duce acolo, lângă dl Ceauşescu şi voi face ce face şi el. Nu voi spune plăcuţa suedeză, vreau doar să pun câteva întrebări”, a declarat Codruţa Cerva la România TV.

Şi Oana Lovin a fost scoasă din mulţime, iar portavocea i-a fost confiscată. Aceasta va fi amendată şi, până când nu va fi redactat procesul verbal, nu poate pleca de lângă jandarmi.

„Ce au cu ele? Acum nu e abuz?”

Analistul politic Bogdan Chirieac a reacţionat şi le ia apărarea celor două protestatare.

„Cine seamănă vânt, culege furtună. Asta a făcut PNL, când i-a încurajat pe alţi protestatari să jignească, să calomnieze, să distrugă bunuri, vedeţi cazul casei lui Florin Iordache, dată cu vopsea. Procurorii au închis ochii. Ce se întâmplă cu aceste femei? Fac acelaşi lucru. Bun, poţi fi de acord cu unii şi să nu fii de acord cu alţii. Acum nu mai e abuz al jandarmeriei?

Este lipsire de libertate, nejustificată. Sunt nişte femei care strigă lucruri. Plăcuţa suedeză, ne-a explicat marele filozof Gabriel Liiceanu, e demers politic. Deci o pot folosi şi doamnele! Lucrurile astea le va deconta PNL peste două săptămâni. Toată propaganda anti-Dragnea se topeşte când vezi ce vezi acum.

Ne-au învăţat că ăsta e un stil de a face politică. La momentul respectiv îl dezavuam. Ne distruge ca ţară şi naţiune această violenţă coborâtă în stradă. Acum vedem acelaşi tip de violenţă! Adică ce i s-a aplicat PSD-ului nu i se poate aplica şi PNL-ului? Ba da!

PSD are şi partea lui de vină. PSD a repus Guvernul Orban în absenţa PNL-ului. A, că acum PSD nu mai are majoritate am văzut la moţiune. Dar altădată să ţină bine de majoritate.”, a declarat Bogdan Chirieac la România TV.

