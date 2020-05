Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, a făcut o vizită prin județ, analizând starea lucrărilor finanțate de instituția pe care o conduce.

„Am prezentat constructorului care reabilitează DJ 186 Valea Izei, problema NECESITĂȚII RIGOLELOR în comuna Rozavlea. În sectorul respectiv sunt SCURGERI MASIVE de pe versanți dar și din diverse pârâiașe care se revarsă în șanțul existent pe partea dreaptă, în direcția de mers către Sighetu Marmației. Antreprenorul general a dat asigurări că proiectul tehnic va fi modificat pentru a veni în sprijinul localnicilor, urmând să fie amenajate rigole pentru COLECTAREA APELOR PLUVIALE.” – a spus Gabriel Zetea, președtinele CJ, după vizita în Rozavlea

Tot în Rozavlea, la solicitarea primarul Vasile Mîrza, se caută o soluție pentru amenajare rigole pe partea stângă în direcția de mers către Sighetu Marmației, în zona centrală, aproximativ un kilometru. Potrivit edilului, aceste amenajări sunt necesare întrucât, conform proiectului inițial, nu există colector de ape pluviale, iar apa S-AR SCURGE în curțile localnicilor din sectorul respectiv.

„În acest sens, având în vedere derularea proiectului de reabilitare și modernizare a DJ 186 pe raza localității Rozavlea, s-a solicitat MODIFICAREA unor părți ale proiectului tehnic, astfel încât zona cuprinsă între dispensarul uman și Podul Voroniciului să fie prevăzută cu RIGOLE CALIBRATE în funcție de volumul apei pluviale.

Vineri, 8 mai 2020, primarul Vasile Mîrza a informat localnicii că, în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu constructorul care se ocupă de reabilitarea DJ 186 Valea Izei, există ACORDUL ANTREPRENORULUI GENERAL ca toți cei care au jgheaburi branșate în rețeaua de canalizare, să le direcționeze spre aceste rigole sau șanțuri. Reabilitarea DJ 186 Valea Izei este un proiect EXTREM DE IMPORTANT pentru mine și cunosc fiecare filă din documentația care a fost întocmită în decursul a multe ore de muncă, alături de aparatul propriu al Consiliului Județean. Mă bucur foarte tare să văd că, după ce am obținut finanțarea, avem astăzi ECHIPELE DE MUNCITORI pe drum, deoarece DJ 186 pe Valea Izei este un proiect despre care s-a vorbit foarte mult în ultimii 30 de ani, însă vreme de 26 de ani au rămas doar vorbe.” a continuat, Gabriel Zetea, Președintele Consiliul Județean.

1 din 7 - +

Lucrările de reabilitare a debutat și pe DJ 186, în Valea Izei, din Bârsana, iar PRIMUL strat de asfalt ar trebui să fie turnat în toamna acestui an. Așadar, localnicii își vor vedea VISELE ÎMPLINITE, după 25 de ani de promisiuni neonorate.

”Am efectuat o vizită de lucru în Bârsana, localitatea din care AU DEMARAT lucrările de reabilitare a DJ 186 pe Valea Izei și unde drumul străbate un tronson de aproximativ 4,5 kilometri prin comună. Îi mulțumesc pentru prezență primarului comunei Bârsana, Tedor Ștefanca, care m-a informat cu privire la modul de desfășurare a lucrărilor. Am înțeles că aici s-a început cu refacerea podețelor și înlocuirea tuburilor, iar în zona Mănăstirii Bârsana s-a montat o RIGOLĂ CAROSABILĂ, care, însă, îngreunează accesul spre mănăstire. Am discutat cu antreprenorul general și sunt convins că situația va fi rezolvată în cel mai scurt timp, pentru a putea reda mănăstirea credincioșilor și tuturor turiștilor care doresc să o viziteze, odată cu relaxarea măsurilor de distanțare socială. Demararea proiectului de reabilitare a DJ 186 Valea Izei reprezintă, astăzi, promisiuni devenite realitate, lucrările pornind încă de la începutul lunii aprilie. Am avut, în luna martie, mai multe discuții cu antreprenorulgeneral pentru a porni activitatea, câștigătorul lucrării fiind o firmă din Suceava, județ extrem de afectat de pandemia de coronavirus.” – a declarat același Gabriel Zetea.