O veste așteptată de băimăreni: Sărbătoarea Castanelor va fi organizată în 2024

Unul dintre cele mai vechi festivaluri din țară, Sărbătoarea Castanelor, ajunsă la ediția XIX-a, urmează să aibă loc în perioada 20-22 septembrie.

Anunțul a fost făcut de primarul Municipiului Baia Mare, Doru Dancuș, care arată faptul că: „Băimărenii trebuie să se poată bucura de această sărbătoare consacrată a orașului nostru. În același timp, consider că organizarea trebuie planificată într-un mod responsabil, eficient și transparent. În ultimii ani au tot fost discuții pe marginea acestui subiect, iar anul trecut nici nu a mai avut loc. De aceea, în acest an, alături de colegii mei, am venit cu o serie de noutăți în ceea ce privește programul artistic și cultural, dar și o altă abordare privind finanțarea evenimentului.”

„Tradiția culturală și artistică, evenimentele care apropie băimărenii trebuie continuate. Iar cu seriozitate, responsabilitate și transparență, sunt convins că le vom putea aduce la un nou nivel, pe măsura așteptărilor!” – a conchis acesta.