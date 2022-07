În noaptea de marţi spre miercuri, la ora 00.05, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați de către un bărbat de 29 de ani, cu privire la faptul că o femeie conduce un autoturism fiind sub influența alcoolului.

În scurt timp, pe D.N.1C, în localitatea Buciumi, polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire al autoturismului în cauză, iar conducătorul autoturismului neoprind la semnalul de oprire, s-a procedat la urmărirea acestuia, fiind oprit pe D.N. 1C, la ieșirea din localitatea Buciumi spre comuna Valea Chioarului.

La volan a fost identificată o tânără de 24 de ani din Boiu Mare

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condusă la U.P.U. Baia Mare din cadrul Spitalului Județean Dr. Constantin Opriș, unde s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal și efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.