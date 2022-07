Asociatia Azuria derulează in perioada 09.06.2022-09.07.2022 proiectul „O seara cu menestreli la muzeu”.

„Va invitam in data de 07.07.2022 incepand cu orele 20.00 in curtea Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie sa asistati la un concert cameral al formatiei Duo Melos ce îi are ca protagoniști pe Titus Flueraș la vioară și pe Constantin Andrei la chitară. Accesul la recitalul susținut de formatia Duo Melos este gratuit dar se realizează pe bază de listă de participare, disponibile fiind 100 de locuri. Dacă doriți să participați la acest eveniment va rugam să trimiteți un email la azuriamusic@yahoo.com cu numele și numărul de persoane participante sau sa apelati numarul 0748 922 681.” – anunță organizatorii.

Proiect realizat cu sprijinul Municipiului Baia Mare prin Programul de finantare nerambursabila in anul 2022.