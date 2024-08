Consacrat în Maramureș, evenimentul Noaptea Menestrelilor reunește cele mai mari nume din folckul românesc, aducând emoție cu cel mai frumos murmur de chitară. În acest an are o nouă ediție, în 6-7 septembrie, având ca gazdă Lacul Nistru. Precedentele ediții erau organizate la Teatrul de Vară din Baia Mare, aflat în acest moment în renovare.

Printre cei prezenți la această ediție trebuie punctați: Mircea Rusu, Andrei Păunescu, Magda Pușcaș sau Mariuș Bațu, organizatorii mai pregătind unele surprize.

„Noaptea Menestrelilor nu este doar un simplu spectacol de muzică folk. Este o sămânță sădită în sufletele iubitorilor genului (și când spunem iubitorii genului ne gândim în egală măsură la artiști și la public), o atitudine, un mod de viaţă dacă se poate spune așa , care înseamnă: pace, lumină, iubire – într-un cuvant – armonie. Și dacă an de an vom fi reușit măcar pentru câteva ceasuri să trăim Noaptea Menestrelilor, dacă an de an vom fi reușit să fim măcar cu unul mai mulţi, înseamnă că nici un efort nu e în zadar” – se arată în descrierea organizatorilor, pe care dacă tot i-am pomenit, o să-i și enumerăm: Musica Rivulina, Asociația Alliart și Primăria, alături de Consiliul Local Tăuții Măgherăuș.