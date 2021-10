Competiția națională de dans sportiv ”Cupa Maramureșului” va avea loc sâmbătă, 23 octombrie, la Complexul Turistic Șuior, Baia Sprie.

Evenimentul, aflat la a VIII-a ediție, va începe la ora 8:30 cu înscrierea participanților, iar de la ora 9:30 va avea loc primul concurs din cadrul competiției.

Competiția sportivă, organizată sub egida Federației Române de Dans Sportiv, are în istoric încă șapte ediții organizate cu succes, ultima ediție găzduind peste 300 de sportivi. În cadrul competiției din acest an vor participa sportivi din mai multe județe ale țării, indiferent de nivelul de pregătire sau grupa de vârstă, care vor demonstra spectatorilor și juriului, măiestria, capacitatea creatoare, dorința de a se perfecționa în permanență și de a se autodepăși în acest domeniu.

Consiliul Județean Maramureș este partener în realizarea acestei competiții sportive prin care se promovează dansul sportiv în rândul tinerilor și, totodată, sunt susținuți tinerii care prin dans promovează performanța sportivă și un stil de viață activ și sănătos.