Irina Slavina, redactorul sef al publicatiei online rusesti KozaPress, si-a dat foc vineri in fata sediului regional al Ministerului de Interne rus din Nijni Novgorod (la 400 de km est de Moscova), la o zi dupa ce apartamentul sau fusese perchezitionat de politie, relateaza Reuters, Eho Moskvi, Kommersant si portalul rusesc independent Meduza, citand media locale si retele de social media.



Jurnalista a murit pe loc din cauza arsurilor, decesul sau fiind confirmat de catre coordonatorul unei organizatii pentru drepturile omului din Rusia ‘Pravozascita Otkratki’, Aleksei Prianisnikov.

Autoritatile din regiunea Nijni Novgorod au declansat investigatii preliminare dupa ce trupul unei femei cu arsuri grave a fost descoperit in centrul orasului, a declarat vineri Comitetul de ancheta local intr-un comunicat.

Desi numele victimei nu a fost facut public imediat nici de Comitetul de ancheta, nici de politie, oamenii au inceput sa depuna flori la locul tragediei, iar rudele Irinei Slavina au venit la fata locului, a relatat publicatia Nijni Novgorod Online.

Mass-media ruse citeaza o postare facuta vineri de Irina Slavina in pagina sa de Facebook inainte de gestul sau extrem: ‘Pentru moartea mea va rog sa dati vina pe Federatia Rusa!’

Cu o zi inainte, jurnalista a declarat ca politia a facut o perchezitie la locuinta ei in cazul anchetei cu privire la un om de afaceri local, acuzat de activitati in beneficiul unei organizatii ‘nedorite’ din cauza ca oferea spatiu pentru conferintele si adunarile organizate de militantii fundatiei ‘Rusia Deschisa’ a lui Mihail Hodorkovski, fost oligarh rus, aflat in exil, opozant al lui Vladimir Putin. ‘Cautau brosuri, pliante, conturi legate de fundatia Rusia Deschisa, posibil incercau sa gaseasca vreo icoana cu chipul lui Mihail Hodorkovski la mine acasa’, a spus ea intr-o postare pe Facebook.

In aceeasi zi, filiala partidului liberal ‘Iabloko’ din Nijni Novgorod a comunicat despre perchezitii la locuinta vicepresedintelui filialei Aleksei Sadomovski si la trei activisti ai societatii civile in acelasi dosar.

In 2019, Irina Slavina a fost amendata cu 70.000 de ruble din cauza unui joc de cuvinte intr-o postare pe Facebook in legatura cu instalarea unei placi memoriale a lui Stalin in orasul Sahunia, pe care autoritatile ruse l-au catalogat drept ‘obscen’. In acelasi an, jurnalista a mai incasat o amenda de 20.000 de ruble pentru participarea la o actiune publica in memoria lui Boris Nemtov, unul dintre liderii opozitiei ruse ucis in apropiere de Kremlin in 2015.

In iunie a.c., i-a fost intocmit un dosar pentru difuzare de fake news dupa ce publicase un material in care afirma ca unul dintre liderii Academiei de Sambo din regiune a contractat COVID-19.

‘Perchezitiile la domiciliile activistilor Rusiei Deschise si unor deputati au legatura cu alegerile regionale desfasurate la 13 septembrie. Cred ca au innebunit-o, altfel nu pot sa spun. Cu o zi inainte, politia ii confiscase toate dispozitivele electronice, lucruri personale, carnetele de insemnari, dar la experienta ei ea trebuia sa fie pregatita de asa ceva. Se pare ca fiecare dintre noi are o limita’, a declarat seful filialei Comitetului impotriva torturii din Nijni Novgorod, Igor Kaliapin, pentru Kommersant.

Jurnalista a remarcat dupa perchezitie: am ramas fara mijloacele cu care sa-mi fac munca, declara directorul executiv al ‘Rusiei Deschise’, Andrei Pivovarov, afirmand ca este convins ca aceste perchezitii au influentat decizia Slavinei de a se sinucide.

KozaPress, intemeiata de Slavina, este o publicatie cunoscuta pentru materialele sale critice la adresa puterii locale. Intr-unul dintre interviurile din ultimul timp, Irina Slavina mentionase pericolele la care se expun jurnalistii care publica materiale si investigatii incomode pentru autoritatile din Rusia.