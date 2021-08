„Astazi am vazut-o pe bunica, rezemata in carja, se ruga. Mi-am intors obiectivul spre dumneaei dar m-a observat si mi-a pozat, cateva clipe mai tarziu mi-a facut semn sa o fotografiez alaturi de o alta femeie.

Mi-am permis sa le afisez aici si mi-ar placea sa-i ofer fotografiile in dar, inramate.

Daca o cunoaste cineva, mi-ar fi de folos sa-mi comunice (in privat) o adresa sau un numar de telefon.

Sarut’mana bunica! Mi-ati facut inima sa zambeasca!”, scrie Anamaria Chira pe rețelele de socializare.



Gestul ei este cu atât mai prețios cu cât își dorește să dăruiască instantaneele celei care i-a fost model.

Postarea ei nu a rămas fără ecou. Cei care o cunosc pe bunică au răspuns rapid doar cu cuvinte de laudă la adresa ei.