Familia femeii de 64 de ani este în stare de şoc şi spune că acest incident putea fi evitat dacă operatorul care a răspuns apelului la 112 ar fi trimis o ambulanţă în loc să îi apostrofeze. Purtată pe drumuri şi tratată superficial, femeia şi-a dat ultima suflare la spital, când deja era prea tărziu.

Drama acestei familii începe cu apelul disperat al tatălui, persoană cu handicap care îşi cheamă acasă fiica pentru că mama ei se simte foarte rău.

Femeia de 64 de ani, din Arad, şi ea persoană cu handicap, surdo-mută, acuza dureri în piept. Fiica ei a cerut ajutor la 112.

“Am sunat la 112, m-au transferat la salvare și am zis că mama nu se simte bine. I-am spus că are dureri în piept. Apoi m-a întrebat de când e în starea asta. Ea de sâmbătă spre duminică s-a simțit rău. Nu avea antecedente de probleme cardiace.”, a declarat fiica femeii.

Operatorul care a răspuns apelului 112 i-a dat telefonic o schemă de tratament supercifial pentru că ei pentru aşa ceva nu vin

“De la 112 mi-a spus ce să-i dau, mi-a dat tratament, l-am și notat. I-am repetat medicului de la 112 că are dureri foarte mari. Am întrebat-o dacă poate fi de la inimă, dacă-i ceva grav. Am întrebat dacă nu poate cineva să vină să o vadă. A spus că nu, că pentru așa ceva ei nu vin.

Starea femeii în vârstă de 64 de ani s-a înrăutăţit şi fiica ei a decis să meargă la un centru de permanenţă unde medicii au confirmat că femeia a suferit un infarct.

“Doamna doctor de la 112 nici nu a pus sub semnul întrebării că a făcut un infarct.”, spune indignată fiica femeii

Centrul de permanenţă sună la 112 pentru că femeia nu răspunde la calmante şi starea ei devine critică

“Au sunat la 112 și au spus că e urgență. A venit ambulanța, apoi am tot stat în parcare vreo 20 de minute. Mama era în ambulanță. I-au făcut EKG până la urmă a ieșit doctorița din ambulanță să ne spună că aparatele arată că a făcut infarct, dar a spus că pentru a fi siguri trebuie să meargă la spital să-i facă ceva analiză de sânge”, a mai povestit fiica femeii.

La spital a început calvarul pentru că, fiica femeii nu a fost lasată să intre cu mama ei sudo-mută în unitatea medicală, din cauza restricţiilor COVID-19. Până la urmă, după alte câteva analize şi investigaţii a fost declarată din nou starea critică şi s-a decis transportarea femeii de urgenţă la Timişoara.

După alte câteva ore, medicii de la Timişoara au informat familia că femeia a murit pentru că era în stare foarte gravă

“La Timișoara au operat-o, i-au făcut procedura, doar că ea a ajuns în stare critică. Mama era foarte obosită, am pierdut aiurea 3-4 ore, din cauza asta a murit. Dacă venea ambulanța când am sunat noi prima oară și dacă aveam doctor în Arad, câștigam 3-4 ore. Nu vreau să fac rău nimănui, dar așa ceva nu vreau să se mai întâmple. Poate fi mama oricui data viitoare. Suni la Ambulanță și nu vin dacă ți-e rău”, spune fiica femeii.

Serviciului de Ambulanță Județean Arad s-a autosesizat şi a demarat o anchetă internă

“Ne-am autosesizat și am demarat o anchetă internă. Este în curs de anchetare. A doua zi ne-am autosesizat. Am luat la cunoștință de cele întâmplate, vom asculta înregistrările de la 112, vom clarifica situația”, spune directorul Serviciului de Ambulanță Județean Arad

Cazul femeii nu a fost direcţionat la spitalul din Arad pentru că Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad nu este inclus în Programul Național STEMI.

„Conform protocolului în vigoare, pacienții trebuie trimiși la cel mai apropiat centru, în cazul nostru la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara”, a declarat dr. Adina Pop Moldovan, medic șef Secție Clinică Cardiologie., potrivit surselor.

Antena3