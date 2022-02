Marţi, 15 februarie, la ora 17.48, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 despre faptul că în localitatea Hideaga a avut loc un eveniment rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

La fața locului, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 51 de ani din Baia Sprie, aflat la volanul unei autoutilitare, la intrarea pe D.N. 1C, a intrat în coliziune cu un autoturism, care circula din direcția Baia Mare înspre Dej, condus de un bărbat de 29 de ani din Finteușu Mic.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a unei femei de 29 de ani din Finteușu Mic, pasageră în autoturism, fiind transportată la spital în vederea efectuării de investigații medicale. Aceasta nu a rămas internată sub supraveghere medicală.

Conducătorii autovehiculelor au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.