În seara de luni, 25 septembrie, la ora 22.07, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, de către o femeie de 23 de ani, despre faptul că sora sa are un scandal cu soțul său, la domiciliu de pe strada Oituz.

La fața locului, polițiștii au stabilit faptul că victima de 38 de ani, prezenta urme de violență. Aceasta ar fi fost agresată fizic de către soțul său de 41 de ani, în urma unor divergențe, după care acesta a părăsit locuința.

Persoana vătămată a fost transportată cu un echipaj S.M.U.R.D. la Spitalul Judetean Baia Mare secția U.P.U. în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză, polițiștii au emis un ordin de protecţie provizoriu și efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de violență in familie.