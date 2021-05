Una dintre artistele băimărene, elevă la Liceul Tehnologic ,,Traian Vuia” din Tăuții Măgherăuș a elaborat un desen pentru Proiectul Beyond, organizat de Space for Art Foundation, în colaborare cu Romanian Science Festival, care va reprezenta țara noastră. Acest proiect implică realizarea unui desen a unui costum spațial cu desene artistice din toate statele lumii, create de elevi.

În acest proiect au fost înscriși 77 de copii, care și-au trimis lucrările, iar festivalul organizat de Space for Art Foundation în colaborare cu Romanian Science Festival se numește ,,Desenul tău imprimat pe un costum spațial”.

Câștigătoarea concursului este o elevă din Baia Mare, Alesia Ardelean, din cadrul liceului ,,Traian Vuia”, din Tăuții Măgherăuș, iar desenul său va reprezenta România în proiectul amintit mai sus. Desenul elevei va fi expus pentru prima dată în luna noiembrie, în cadrul Conferinței Națiunilor Unite din Glasgow.

„Vă mulțumesc foarte mult pentru coordonarea apelului pentru desene și pentru că ne-ați trimis această frumoasă lucrare de artă de la Alesia pentru costumul spațial din proiectul BEYOND. Suntem atât de încântați că îi avem pe Alesia și pe toți copiii care au participat la concursul nostru Space for Art. Mulțumim și pentru celelalte lucrări de artă și sperăm că vom putea folosi mai mule pentru proiectul BEYOND sau pentru proiecte viitoare.

Toate cele bune!”-a declarat Nicole Stott, unul dintre organizatori, pe pagina de facebook Romanian Science Festival.

Toate desenele trimise de elevii români vor fi publicate ca parte a unui Space Careers Expo.