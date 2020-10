Noaptea Muzeelor anunță câștigătorii apelului de proiecte „Animații, Puzzle, Investigații… Vino și te joacă cu colecțiile la muzeu!” dedicat tinerilor creatori digitali din școlile și liceele din țară.

Lansat în premieră în acest an de către Rețeaua Națională a Muzeelor din România, sub marca Noaptea Muzeelor, concursul național de creații pentru echipele de elevi s-a bucurat de un real interes, cu nu mai puțin de 32 de înscrieri de propuneri originale, care pun în valoare patrimoniului local muzeal și îl reinterpretează inovativ sub formă de producții digitale.

Proiectele care vor primi sprijin financiar și logistic pentru implementare anul acesta sunt următoarele:

1. Proiect „Culoarea e mișcare” – Liceul de Artă „Nicolae Tonitza” București; Partener: Muzeul Național al Țăranului Român;

2. Proiect „Ultimele zile ale lui Maniu” – Colegiul Național Dragoș-Vodă din Sighetu-Marmației; Partener: Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței Sighet;

3. Proiect „Estetica ceramicii” – Liceul Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău; Partener: Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău

4. Proiect „O lume fascinantă în cristalul de sare” – Școala Profesională Bălțești & Școala Gimnazială Podenii Vechi (proiect comun), județul Prahova; Partener – Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova și Muzeul Sării din Slănic;

5. Proiect „Scoarța” – Școala Gimnazială 1 Cuza-Vodă, Călărași; Partener – Muzeul Dunării de Jos, Călărași, Secția de Etnografie și Artă Populară;

6. Proiect „Festinul chipurilor fără glas” – Școala Gimnazială „Ion Luca Caragiale” Sibiu; Partener: Muzeul Național Brukenthal, Sibiu;

7. Proiect „Dancing Queen” – Școala Gimnazială Sântandrei Bihor; Partener: Muzeul Orașului Oradea;

8. Proiect „Epopeea unui inel” – Palatul Copiilor din Tulcea; Partener: Muzeul de Istorie și Arheologie Tulcea;

Toate cele opt proiecte vor fi susținute atât financiar de către Rețeaua Națională a Muzeelor, precum și cu medierea accesului la colecțiile și la resursele muzeelor partenere. Proiectele realizate vor fi prezentate în preajma datei de 14 noiembrie 2020 în mediul virtual, exclusiv pe canalele de promovare, comunicare, informare sau prezentare online.

Pentru celelalte 24 de proiecte depuse de echipele de elevi în cadrul apelului vor fi identificate surse de finanțate pentru ediția 2021 a Nopții Muzeelor.

Pe 14 noiembrie 2020, Noaptea Muzeelor propune publicului la nivel național activări muzeale, instalații de artă, producții video dedicate sau proiecte culturale organizate atât în muzee sau spații alternative, cât și în mediul virtual. În contextul pandemiei, evenimentele și expozițiile din muzee sau spații culturale se vor desfășura cu respectarea normelor și recomandărilor oficiale aflate în vigoare în fiecare localitate.