Nunta de aur… fără dar! – spune Gavra Bogdănel Viorel.

Nunta de Aur “ este unul din evenimentele tradiționale din Baia Mare, un semn de respect al comunității față de cuplurile de băimăreni care au ajuns la aniversarea a 50 de ani de căsnicie. Doar că în acest an, pentru prima oară în cele câteva zeci de aniversări, executivul nu a premiat cuplurile de vârstnici, generația actuală părând să nu merite același tratament ca și cele anterioare.

De fapt, lipsa banilor pentru premiile tradiționale ține de sărăcia în care se zbate orașul, de incapacitatea managerială a primarului care alocă bani pentru diverse cheltuieli discutabile dar nu găsește o sumă modică pentru cele 117 familii înscrise, sau mai exact pentru cele 70 de cupluri prezente, care au trăit desconsiderarea și umilința de la eveniment. Domnule primar interimar, știu că aveți datorii de zeci de milioane de lei, unele moștenite, altele dobândite în mandatul de viceprimar cu atribuții de primar. Mai știu și faptul că în campania electorală v-ați asumat anumite obligații financiare față de sponsorii campaniei dvs. și ai PSD, care vă strâng acum cu așa pentru că banii promiși de premierul Ciolacu nu au sosit. Mai știu că sunteți primar de aproape 1 an, iar bugetul aferent anului 2024 a fost realizat de dvs. deci cum să omiteți cuprinderea sumei de aproximativ 240.000 lei pentru acești seniori exemplari! Mai știu că în perioada de pandemie când chefurile erau interzise, premiul primăriei a ajuns la cei care au împlinit 50 ani de căsătorie, acum este invers, se face cheful dar nu se acordă premiul. Pentru a avea bani, dacă erați un gispodar bun, puteați să reduceți cheltuielile de funcționare ale aparatului de specialitate, să renunțați la numite colaborări speculative, poate mai puține luminițe de sărbători, să alocați mai putin la Sarbătoarea Castanelor cu 240.000 lei sau să ne cereți nouă ca alături de dvs, noi, consilierilor locali actuali și viitori, să renuțăm temporar la indemnizațiile noastre lunare.

Dar în nici un caz, sub pretextul lipsei de fonduri, nu aveați dreptul ca în anul 2024, să jigniți zecile de cupluri de vârstnici care timp de 50 de ani au contribuit la progresul municipiului Baia Mare!

Baia Mare are un viitor!, mai spune Gavra Bogdănel Viorel.