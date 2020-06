Spitalele din schema Covid-19 anunță rând pe rând că și-au atins capacitatea de internare, iar secretarul de stat în cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, consideră că o cauză pentru acestă situație o reprezintă faptul că românii nu respectă condițiile de distanțare socială. Oficialul e de părere că weekendurile au devenit o problemă și că în următoarea perioadă se vor înăspri controalele în zonele cu public/consumatori.

Raed Arafat a admis că trendul infectării cu Covid-19 este în creștere

„Se vorbeşte despre numărul de teste, am fost la 2% din totalul testelor, am ajuns la 5% din totalul testelor confirmate. Acum suntem la 3%, dar în urmă cu două zile am atins 5%. Asta arată că situaţia nu este aşa de stabilă. (…) Există o intersectare între cazurile active şi cele care se vindecă. Atunci când am avut această intersectare a fost bine, acum există o tendinţă de urcare. Vedem cum oamenii merg la cluburi, la terase unde se văd mai mulţi şi se vede clar că nu sunt din aceeaşi familie. Prevenim acest lucru doar prin respectarea măsurilor: măşti, distanţare, igienă. Week-end-urile au devenit un mare risc”, a declarat Raed Arafat, într-un interviu pentru Digi 24, conform news.ro.