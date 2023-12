România a fost eliminată de la Campionatul Mondial de handbal feminin, înaintea ultimului meci din grupa principală. Tricolorele au învins Polonia cu 27-26, un meci care a stabilit ocupanta locului 3 în grupă, imediat sub cele două echipe calificate în sferturi, Danemarca și Germania.

În urma acestui rezultat, România a terminat pe locul 12 în clasamentul general al competiției, ratând și participarea la turneele preolimpice.

În acest context, fostul selecționer Gheorghe Tadici a atras atenția asupra numărului mare de jucătoare străine din campionatul României, plătite din bani publici.

„Gândiți-vă că la Campionatul ăsta Mondial din Liga Florilor, văd că nimeni nu o spune, au fost 53 de jucătoare străine pe care noi, din banul public, le plătim la greu cu salarii de șapte-opt mii de euro, până undeva la 16-17 mii de euro, dacă e posibil.

Eu am spus și o spun în continuare că va fi și mai rău dacă nu ne redresăm. Iată că Legea Novak pe care cei de la volei și de la baschet au aplicat-o a dat rezultate acolo. Aici nu s-a vrut, pentru că sunt interese colaterale de a fi eludată în detrimentul, practic, sportului românesc.

Repet, sunt interese colaterale care dacă cineva e dispus să le studieze cu adevărat… Multe ar ieși la suprafață. Se pare că batista pe țambal e sport național la noi. Asta e.

Asta e părerea mea, nu mă interesează ce replici îmi vor da cei interesați de jocurile astea colaterale de care vorbeam așa că am și eu dreptul să am o opinie și am în spate o muncă de 50 de ani care se încheie în vară în handbal și cred că am dreptul să-mi spun părerea”, susține Tadici.