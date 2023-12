Avem un județ minunat! Avem locuri de vis! Învățăm încet să facem turism, dezvoltându-ne infrastructura și creând contexte de atragere a turiștilor! Avem o gastronomie magică, tradiții, cultură aparte și oameni de-a dreptul minunați, însă, totul până la politic. Politicul nu mai e minunat!

O nouă situație a stârnit multe discuții între maramureșeni. Primarul de Borșa, Ion Sorin Timiș, a arătat într-un mesaj public cum stă treaba cu materialul realizat de Realitate TV pentru promovarea orașului Borșa:

„Am fost gazde bune pentru echipa de la Realitatea Tv și autoritățile județene pentru că orice promovare este benefică orașului Borșa.

Din păcate, invitații au confundat promovarea obiectivelor turistice cu campania electorală și și-au arogat merite pe care nu le au. Singurii care au sprijinit in 2017 repornirea proiectului Telegondola au fost consilierii PSD și UNPR, nu cei liberali care s-au opus vehement. Gabriel Ștețco, în calitate de consilier local a votat “împotrivă”, iar Ionel Bogdan a făcut presiuni ca plățile să nu fie făcute.

Borșenii merită mai mult!” – a scris Ion Sorin Timiș, primarul de Borșa, pe o rețea de socializare!

Ca răspuns la postare, a intervenit Gabriel Ștețco, un obișnuit al locurilor care a precizat 6 puncte principale, atacându-l pe primarul Timiș

„1. Domnule primar, efectiv mă distrați cu postările acestea răzgândite de pe o zi pe alta !

Am impresia ca pierdeți puțin contactul cu realitatea și asta efectiv mă deprimă !

E păcat pentru oraș să mai sufere atâta dezinformare și minciună !

Ați intrat într-un joc care nu face bine nimănui, dar e alegerea dumneavoastră !

2. Nu dumneavoastră ați adus Realitatea Plus la Borșa ci eu v-am sunat și v-am propus emisiunea, iar costurile pentru emisiune și logistica, cazare nu au fost suporte de dumneavoastră !

3. Cu o zi înainte să vină echipa Realitatea Plus, Consiliul Județean Maramureș v-a alocat 100.000 lei pentru a vă ajuta inclusiv la acest moment de promovare.

4. Ați primit cei mai mulți bani în mandatul 2020- 2023 de la Consiliul Județean Maramureș. O să revin cu dovezi clare – sume alocate efectiv.

5. O să vă pun un șir de poze de la momentele în care care am fost în teren cu dumneavoastră și ați declarat câți bani ați primit!

6. La un atac așa fără noimă, bărbatește, când vă sun se răspunde la telefon.”

Punctul pe „i” se pare că a fost pus de primarul Timiș, care a oferit răspuns specific la fiecare din punctele prezentate de Ștețco:

„1. In 2017 trebuia sa va razganditi si sa nu faceti jocurile unor oameni care nu doreau binele orasului.

2. Cand m-ati sunat pentru emisiune, nu era in discutie prezenta politica in emisiune.

3. Banii au fost alocati pentru toate localitatile din Maramures nu doar pentru Borsa.

4. Banii de la CJ pentru 2020 – 2024 sunt alocati prin formula de calcul care tine cont de suprafata, populatie si zona de intravilan (drumuri, iluminat, retele de utilitati).

6. Puteti pune pozele cu prezenta dvs si a reprezentantilor CJ la situatiile de urgenta, ca poate va regasiti pe undeva, nu doar cele cu „masa si casa”.

6. Cu raspunsul la telefon, poate va uitati in agenda de ieri sa vedeti cate apeluri ati primit si nu ati raspuns la ele.

P.S. banii pentru plata cheltuieliilor au fost suportati de OMD si nu de CJ Maramures.”

Această confruntare pare că este doar la început! Vom avea cine are dreptate! Până atunci știm deja o lecție importantă: Unde își bagă politicul coada, frumosul începe să poarte haine de război! Cu atât mai mult cu cât ne apropiam de un 2024 nebun din punct de vedere electoral.

Foto: Ion Sorin Timiș

Andrei BUDA