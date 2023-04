Evenimentul de comemorare a victimelor Masacrului de la Fântâna Albă (Ucraina) a fost marcat de o situație neobișnuită în urma căreia mai mulți români susțin că au fost umiliți de către ucraineni, scrie Gazeta de Cluj.

Pe 1 aprilie s-au împlinit 82 de ani de la masacrul de la Fântâna Albă, când aproximativ 3.000 de români au fost uciși de gloanțele plecate din mitralierelor armatei roșii, a sovieticilor. După 1990, comemorarea acestor martiri a fost posibilă ca urmare a destrămării URSS, iar acest lucru s-a făcut an de an.

Până în acest an, când totul a luat o altă turnură, iar ucrainenii și-au trimis proprii reprezentanți, de parcă părinții sau bunicii lor ar fi fost victimele acelui masacru.

Iată ce a scris unul din oamenii care a participat la comemorarea din 2023:

”La Fântâna Albă, au sechestrat evenimentul de comemorare și au venit cu preoții lor, iar totul s-a desfășurat în limba ucraineană, preoții români și românii s-au adunat aici, la crucea care marchează prima groapă comună a martirilor de atunci, la 30 metri distanță. Preoții ne-au rugat să se afle despre sfidarea aceasta în presa română. Este prima oară când se întâmplă așa ceva”.

La monumentul de la Fântâna Albă a fost postat doar steagul ucrainean, s-a difuzat doar imnul ucrainean, slujba religioasă a fost ținută de preoți ucraineni, nu a existat nici un fel de traducere, deși la fața locului erau prezenți atât consulul României la Cernăuți, Irina-Loredana Stănculescu, dar și oameni din România.

Pentru această sfidare, consulul român a luat atitudine și le-a atras atenția ucrainenilor că în acest fel nu pot intra în Europa. În momentul în care românii s-au retras la monumentul din pădure, la groapa comună, o persoană venită din România le-a spus ucrainenilor să le fie rușine.

„Noi v-am primit familiile în casele noastre, v-am ajutat necondiționat, v-am sprijinit și voi vă comportați de așa manieră?”, a fost mesajul transmis ucrainenilor.