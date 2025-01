Senatorul Ștefan Radu Oprea a explicat, după ședința Consiliului Politic Național al PSD, că liderii partidului au votat în unanimitate pentru a-l desemna pe Crin Antonescu drept candidat la alegerile prezidențiale.

Oprea a precizat că în ședința CPN nu s-au prezentat sondajele, iar decizia luată a fost una strict politică.

„În ședința CPN a fost validat, cu unanimitate de voturi, domnul Crin Antonescu drept candidat la alegerile prezidențiale.”, a spus Radu Oprea.

Întrebat dacă s-a pus problema ca PSD să-l susțină pe Victor Ponta la alegerile prezidențiale, Radu Oprea a spus că nici nu a existat această discuție.

„Nu a fost o discuție în PSD, pentru că primul punct pe care l-am validat a fost candidatura lui Crin Antonescu. În conformitate cu statutul nostru, nu putem avea 2 candidați. Nu am auzit pe nimeni din teritoriu să-l susțină pe Victor Ponta.”, a spus Radu Oprea.

Radu Oprea a explicat că în ședința CPN nu au fost prezentate sondaje, decizia luată fiind strict una politică.

„Sondajele există, vor fi analizate inclusiv în coaliție. Astăzi în CPN nu am discutat despre acest lucru, am validat candidatura domnului Crin Antonescu și acest lucru era așteptat.

În toate aceste sondaje nu este vorba despre o cifră pe care un candidat le are la un moment dat. Sunt și multe alte teme legate de nevoile, dorințele electoratului.

Nu am avut discuții despre domnul Victor Ponta, nu a existat un astfel de scenariu. Dacă ar fi existat, am fi discutat.”, a susținut Radu Oprea.