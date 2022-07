Cristi Bud spune că Claudiu Keșeru (35 ani) poate reintra în circuitul echipei naționale, dacă va avea un randament bun la UTA Arad. Prezența lui „Cleo” în rândul „tricolorilor” l-ar ambiționa și pe George Pușcaș să aibă evoluții mai consistente și să înscrie mai multe goluri, crede acesta.

Crede că Keșeru mai are multe de zis în fotbal

„Nu există foarte mulți atacanți români de valoare. Prin Liga 1 sunt mai mult străini și se improvizează pe acest post. Eu îl aștept pe Claudiu Keșeru, eu cred că mai are multe de spus. Sper să joace la UTA Arad și să-și revină în formă, poate revine la echipa națională. La FCSB nu prea a jucat și are nevoie de jocuri în picioare. Eu cred că poate reveni la pofta de marcat goluri, e un fotbalist bun. Eu cred că e important să fie în lotul naționalei, pentru că prezența sa pare să-l ambiționeze mai mult și pe George Pușcaș. Pe Alibec nu cred, că a trecut de 31 de ani, se mai poate ambiționa doar singur.

De la Pușcaș așteptăm mult mai mult la națională. Are un potențial foarte mare. Eu în cunosc de când avea 16 ani, am jucat împreună la FC Bihor Oradea. Are calități excelente de atacant, dar nu știu ce se întâmplă cu el. Joacă bine la echipa de club, dar la națională nu e la același nivel. Nu e singurul, sunt și alți jucători care nu se regăsesc la echipa națională. Sunt cu totul alți jucători, nu mai dau randamentul pe care îl dau la club.