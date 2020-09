Ministrul Educației Monica Anisie a reușit să facă o nouă gafă, după ce a afirmat că „așa cum știe toată lumea, la 1 septembrie începe un nou an școlar”.

„Așa cum știe toată lumea, la 1 septembrie începe un an școlar, numai că acesta e un alt fel de alt an școlar, cu noi provocări”, a spus Monica Anisie în debutul conferinței de presă pe care a susținut-o astăzi alături de ministrul Sănătății Nelu Tătaru.

Potrivit unui document al Ministerului Educației, elevii vor începe școala anul acesta pe 14 septembrie și vor încheia cursurile pe 18 iunie 2021.