Liga Studenților “Pintea Viteazul” (LSPV) demarează o nouă ediție a proiectului “Nord Universitar”, în care membrii LSPV vizitează liceele din Maramureș și județele învecinate, pentru a prezenta oferta educațională a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, precum și oportunitățile de voluntariat disponibile în Baia Mare.

Scopul principal al acestui proiect este de a crește nivelul de conștientizare al elevilor din anii terminali cu privire la factorii care trebuie luați în considerare în momentul alegerii unei facultăți, prin prezentarea facilităților de care pot beneficia în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare.

Prin acest proiect, LSPV dorește să sprijine elevii cuprinși de emoțiile unui nou început, asigurându-le îndrumare și încurajare în această etapă dificilă. Am decis să continuăm acest proiect pentru a oferi liceenilor toate informațiile necesare în alegerea unui domeniu de studiu din cadrul facultăților noastre.

„Nord Universitar, un proiect de tradiție al Ligii Studenților ”Pintea Viteazul”, are un impact semnificativ asupra dezvoltării personale și profesionale a participanților. Ne axăm pe pregătirea tinerilor studenți implicați în acest proiect, prin cultivarea diferitelor abilități, cum ar fi public speaking-ul și managementul timpului și resurselor. În același timp, îi îndrumăm pe elevi către învățământul superior, încurajându-i să-și dorească mai mult pentru viitorul lor. Prin acest proiect, dorim să demonstrăm că, în ciuda dificultăților, viața ne arată că orice e posibil atunci când avem determinare și depunem eforturi în acea direcție. În încheiere, aș vrea să adaug o frază pe care eu personal am trăit-o din plin: Experiența studenției este minunată la orice universitate ai alege să studiezi, atât timp cât profiți la maximum de orice oportunitate care îți apare în cale.” – Evelin Pop, Președinte LSPV.

„Acest proiect are o semnificație deosebită, nu doar pentru Liga Studenților ”Pintea Viteazul”, ci și pentru întreaga comunitate băimăreană și universitară. În acest an, ne-am propus să ajungem în cât mai multe licee pentru a le arăta elevilor cât de extraordinară poate fi experiența studenției la Baia Mare și câte oportunități sunt disponibile pentru cei care aleg să-și continue studiile la Centrul Universitar Nord din Baia Mare. Această inițiativă reprezintă un pas esențial în direcția facilitării accesului la informații și la oportunități educaționale, contribuind la construirea unui viitor mai promițător pentru tinerii din comunitatea noastră.” – Diana-Geanina Dulf, Vicepreședinte HR și Coordonator General al ediției din acest an.