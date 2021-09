A patra ediție a show-ului X Factor a adus din nou în atenția publicului concurenți dornici să demonstreze talentul pe care îl dețin. Voci puternice, momente pline de emoție, dar și interpretări mai puțin fericite au creat o seară de vineri completă.

Despre echipele X Factor 2021:

Anul acesta, Ștefan va antrena băieții sub 24 de ani, Loredana se va ocupa de concurenții (fete și băieți) cu vârsta de peste 24 de ani, Delia este liderul grupurilor, iar Florin Ristei le va lua sub aripa sa pe concurentele sub 24 de ani.

De asemenea, fiecare jurat are disponibile 10 locuri în echipa sa. Concurenții care primesc 3 DA rămân în concurs și sunt puși pe o listă de așteptare, iar cei care primesc 4 DA merg direct în bootcamp.

Nora Deneș

Nora vine din Baia Mare și are 39 de ani. Se consideră o persoană atipică, un experiment pentru „deschiderea” societății. Cu aceeași energie specială a venit și la X Factor, unde a interpretat „Man Down” atât cu vocea, cât și la ukulele.

„Ești un exemplu pentru foarte mulți prichindei care se perindă pe aici. Care vin fricoși, lipsiți de curaj și cu niște abordări foarte bătrânicioase. Ești un exemplu și a sunat formidabil ce ai cântat. Ai o voce perfectă, pe care știi să o folosești foarte bine”, a spus Delia.

Nora a primit 3 DA din partea juraților și se află pe lista de așteptare a Loredanei.