Începând cu data de 29 iunie 2020, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie, instituție publică de cultură care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Maramureș, desfășoară a doua campanie de cercetări arheologice la Sălnița, punctul Custura Cetățele. În acest an, prin efectuarea acestor cercetări arheologice se urmărește delimitarea traseului zidurilor medievale, identificarea unui posibil drum de acces și stabilirea stratigrafiei orizontale a sitului arheologic. În urma cercetărilor din anul 2019 au fost identificate materiale arheologice aparținând Eneoliticului (cultura Coțofeni, 3.500-2.500 a.Chr.), Epoca Târzie a Bronzului (a doua

jumătate a mileniului II a.Chr.) și perioadei medievale (sec. XIII-XIV p.Chr.).

În acest an s-a trasat și se cercetează secțiunea, denumită convențional SII, în sectorul estic al sitului arheologic (orientată nord-sud). A fost surprins zidul medieval, alcătuit din pietre parțial fasonate, extrase din dealul Custura Cetățelei. În porțiunea cercetată în acest an, zidul și umplutura acestuia (emplectonul), are o grosime de până la 2,6-2,7 m. Materialul arheologic este reprezentat de numeroase fragmente ceramice aparținând celor trei perioade istorice identificate anul anterior, oase de animale și accesorii pentru călărie (un pinten din fier).

Colectivul de cercetare este alcatuit din muzeografii Marius Ardeleanu, Dan Pop și Sorana Mișca, finanțarea necesară fiind asigurată din bugetul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Maramureș. Alături de echipa de cercetare, pe șantierul arheologic, participă Vlad Murgu și Teodor Taloș (Univeristatea „Babeș-Bolyai”

Cluj-Napoca), Vasile Papuc (Asociația Detecție Nord Maramureș), Dragoș Conțiu, Adrian Mărcuț (cercetători independenți) și Vlad Roman (ghid montan).

Având în vedere importanţa acestor descoperiri pentru istoria Chioarului, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş din Baia Mare intenţionează să continue cercetările arheologice la Sălniţa-„Custura Cetăţele” şi în anii următori.

Informaţii şi foto: M. Ardeleanu, S. Mișca, D. Pop