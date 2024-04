Nu a trecut prea multă vreme de la momentul în care Mircea Dolha, fost președinte al PSD Baia Mare, a fost invitat de conducerea actuala să preia comanda organizației municipale. Trebuie să fac precizarea că de la plecarea lui Dolha la liberali, practic, în Baia Mare PSD n-a mai avut nicio treabă, indiferent cine s-a făcut că ar conduce organizația.

S-a năruit întreaga construcție făcută de regretatul Ioan Blăjan, Dumitru Matei și consolidată de Dolha, așa că numai pentru necunoscători a fost o surpriză propunerea făcută ultimului președinte adevărat.

Invitația a venit la pachet cu promisiunea că Dolha va fi candidat la Primăria Baia Mare, având în vedere criza profundă prin care trece PSD în acest domeniu. Dolha s-a apucat de treabă, a reconstruit, a renovat, a cârpit unde s-a mai putut și a repus organizația pe picioare într-un timp record.

Până la urmă lucrurile au luat o altă turnură, scăpată din chingile neputinței, conducerea PSD a căutat și alte soluții. Vorba vine, planul era conceput încă de la plecarea lui Cătălin Cherecheș, varianta optimă era interimarul Doru Dăncuș.

Singurul lucru care i-a împiedicat să defileze din start cu Dăncuș a fost posibilitatea ca demersurile făcute de Ionel Bogdan la nivel central să dea roade și el să fie candidatul unic al coaliției. Atunci se schimba totul.

N-a ținut figura, Ionel a rămas fiul ploii, Zetea i-a scos cu dibăcia caracteristică din cursă pe Cirț și Dolha, așternând covorul roșu la picioarele actualului interimar. E treaba lui, are tot drept să facă orice crede de cuviință pentru a-și maximaliza șansele de a câștiga ceea ce și-a propus.

Numai că treburile se complică puțin. Se pare că Dolha, împăcat cu candidatura lui Dăncuș, a renunțat la PSD pentru că Zetea și apropiații au făcut tot posibilul ca să nu se facă alegeri la PSD Baia Mare și Dolha să devină președinte, că pentru asta l-au adus.

Dolha și-a făcut treaba, poate fi eliminat, președinte urmează să fie Dăncuș, așa se cade dacă va câștiga primăria. Cam asta e gândirea conducerii PSD.

Convins că este „lucrat” de conducere, nu ar fi de mirare ca Dolha să răspundă pe măsură. Mai are timp suficient să-și depună candidatura ca independent sau din partea unui partid politic, că, din câte cunosc, oferte sunt destule.

Dacă așa se vor desfășura evenimentele, singurul perdant va fi PSD, mai precis Dăncuș, pentru că orice s-ar spune, Dolha are mulți simpatizanți printre social-democrații băimăreni. Câteva mii de voturi pierdute de candidatul PSD ar putea costa enorm.

Cine sunt câștigătorii? Adversarii PSD. Cred că l-a auzul candidaturii lui Mircea Dolha, aceștia vor radia de bucurie. Cristian Anghel, Mircea Cirț sau Ionel Bogdan își freacă mâinile satisfăcuți de pleașca apărută din senin.

S-ar putea să se adeverească zicala aceia cu lucrul făcut de mâna omului…

Grigore Ciascai