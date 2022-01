Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 1C Baia Mare-Dej, la intrare în localitatea Recea, un utilaj de deszăpezire a ieșit în afara carosabilului, nefiind persoane rănite. Circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe 1 fir, fiind valori ridicate de trafic. Au fost semnalate porțiuni cu polei în zonă. Se estimează reluarea normală a circulației în 30-45 de minute. (Vezi Material)

Pe DN1C Baia Mare – Satu Mare, la Tăuții Măgherăuș, o cisternă a ajuns în șanț. Din fericire nu este niciun pericol. O mașină de teren a tractat autotrenul și l-a readus pe partea carosabilă. În zona respectivă coloanele de mașin se întind pe 2 kilometri.

Pe DN1C Baia Mare – Dej un autobuz plin cu călători a ajuns în șanțul din dreapta direcției de mers. Călătorii au coborât nevătămați și așteaptă în ninsoare.

De asemenea, și pasul Hera, mai multe tir-uri sunt blocate pe marginea drumului.

Traficul rutier se desfăşoară in conditii de iarna. Sectoarele de drumuri nationale au carosabilul curat si umed, cu exceptia DN18, in Pasul Prislop, unde intre km 152 si km 181 se gaseste pe partea carosabila un strat de zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm. S-a intervenit pe sectoarele de drumuri nationale cu 25 utilaje si s-au imprastiat 176 tone de material antiderapant. Sectoarele de drumuri judetene au carosabilul curat si umed, cu exceptia unor tronsoane de drum din zona de munte care au carosabilul acoperit, pe alocuri, cu un strat de zapada framantata. Pe sectoarele de drumuri judetene s-a intervenit cu 36 utilaje si s-au raspandit 540 tone de material antiderapant. Cerul este acoperit.

Ninga slab in zona de munte, iar in zonele joase si zonele depresionare cade burnita. Vizibilitatea este redusa de ceata, sub 50 de metri pe DN18, in Pasul Prislop, intre km 167 si km 173. Vantul prezinta intensificari in zona inalta de munte unde viscoleste ninsoarea si spulbera zapada. Stratul de zapada masura pana la 40 cm la statia meteo Iezer,41 cm la Firiza, 34 cm in Pasul Gutai, 33 cm la Cavnic, 28 cm in Baia Borsa, 24 cm in Poiana Borsa, 23 cm la Targu Lapus, 18 cm in Baia Mare, 17 cm la Ocna Sugatag, 16 cm la Sighetu Marmatiei. Debitele si nivelurile cursurilor de apa au fost variabile. Gheata este prezenta la malurile raurilor Tisa, Viseu, Vaser, Cisla, Ruscova, Iza, Mara, Cosau, Lapus si Cavnic. Sunt poduri de gheata cu ochiuri pe cursul raurilor Barsau si Nistru. Curg sloiuri de gheata pe raurile Suciu si Somes. Vremea va fi usor mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. In cursul zilei temporar vor cadea precipitatii sub forma ploaie, lapovita si ninsoare, favorizand izolat depunerea de polei, iar noaptea trecator va ninge slab. La munte, izolat cantitatile de apa vor fi insemnate. Local se va depune strat nou de zapada, mai consistent in zona de munte. Vantul va sufla slab la moderat cu intensificari locale indeosebi ziua cu viteze la rafala ce pot depasi 40…50 km/h, mai sustinute in zona montana inalta de pana la 70 km/h, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 1 si 6 grade, iar cele minime intre -5 si -2 grade. Izolat vor fi conditii de ceata.