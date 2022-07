Cu consternare, tristeţe şi multe lacrimi am aflat că ieri, 22 iulie a plecat să citească la Cenaclul din Cer poeta Cornelia Vaida! De fapt, de ceva timp o aştepta omul de televiziune, scriitorul şi prietenul Octavian Butuza.

Am cunoscut-o pe Cornelia Vaida în cadrul şedinţelor eCreator condus de scriitorul Ioan Romeo Roşiianu şi am descoperit o persoană sensibilă, bucuroasă să fie în compania prietenilor. Era o bucătăreasă desăvârşită şi era mândră şi vorbea cu drag de fiica ei, profesoara Ioana Butuza.

A debutat în 2021 cu volumul de poezii Liturghia primăverii, carte la care am scris referinţe critice, şi notam atunci: „Am descoperit o poetă cu stil propriu, dens, un fel de erotism, nedus până la capăt din pudoare sau alte cauze, o iubitoare a tot ce o înconjoară iar frumuseţea şi originalitatea majorităţii creaţiilor sale mă obligă să o felicit şi să o aştept cu următoarea carte de poezie! Fiindcă, aşa cum spune marele eseist şi scriitor Octavian Paler: Sunt drumuri ce ne caută demult…, nu-i aşa Cornelia Vaida?”

Din păcate, poeta Cornelia Vaida a ales alt drum, a ales să plece la astre…

A fost membră a Cenaclului „Framăt” al Ligii Scriitorilor din România, filiala Maramureş.

Dumnezeu s-o odihnească în pace! Sincere condoleanţe familiei îndoliate!

Informațiile legate de decesul scriitoarei a fost făcute publice de ecreator.ro