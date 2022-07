S-au revoltat navetiştii care lucrează în Baia Mare şi fac naveta cu trenul de Jibou. Ei sunt nemulţumiţi că această garnitură zilnic are întârziere şi ei întârzie de serviciu. Paharul s-a umplut azi, când trenul în cauză a pornit din Jibou cu un singur motor…! În Satulung a fost tras pe dreapta pentru a aştepta trenul de Mangalia.

“Zilnic trenurile întârzie. Oamenii sunt nemulţumiţi că întârzie de la serviciu din cauza trenurilor! Suntem umiliţi în ultimul hal! Am căutat şeful de gară, aruncă vina unii pe alţii. Eu de două săptămâni zilnic am întârziat de la serviciu. Navetiştii riscă să îşi piardă locurile de muncă. Dureros unde am ajuns. Şi ne mai numim ţară europeană. CFR este un sistem corupt, în care fiecare ţine de scaun până la pensie… Angajaţii nu zic nimic din dorinţa de a ieşi liniştiţi la pensie”, ne-a scris un cititor al site-ului vasiledale.ro