Luni, 3 iunie, începând cu ora 17.30, Muzeul Satului din Baia Mare va găzdui spectacolul de final de an şcolar al Școlii Populare de Artă Baia Mare.

“Emoție, momente artistice de calitate, cum deja v-am obișnuit, vor fi puse in scenă de elevii de la toate clasele și disciplinele studiate în instituția noastră! Producțiile școlii noastre făcând mereu diferența! Vă așteptăm intr-un număr cât mai mare, garantând un spectacol extraordinar! Zâmbetul și bucuria de a fi împreună la finalul anului educațional 2023-2024 să vă fie parteneri. Încheiem acest an educațional cu evenimentul cu numărul 52 din multitudinea spectacolelor, producțiilor, activităților cursanților noștri din acest an! Întreg corpul profesoral al Școlii Populare de Artă Baia Mare, din cadrul CJCPCT Liviu Borlan Maramureș, manager prof, Lucian Iluț, vă mulțumește, se înclină în fața dumneavoastră și vă așteaptă cu drag la evenimentul nostru!”, spun reprezentanţii Şcolii Populare.