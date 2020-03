Proiectul DRANICA.20 – Promoting the immaterial wooden heritage of Maramures and Transcarpathia – Promovarea Patrimoniului Imaterial al lemnului din Maramureş şi Transcarpatia – Obiectiv Tematic 3 – Promovarea culturii locale şi conservarea patrimoniului istoric” este ultimul dintre proiectele aprobate în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Județean Maramureș, din luna februarie, care vizează accesarea fondurilor externe nerambursabile prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI CBC Ungaria – Slovacia – România – Ucraina, 2014 – 2020.

Proiectul își propune, în prima fază, derularea unei cercetări în regiunea transfrontalieră Maramureș (România) și Transcarpatia (Ucraina) cu privire la prelucrarea lemnului, cu scopul de a oferi o imagine asupra instrumentelor tradiționale, tehnicilor și expertizei în prelucrarea lemnului, în special pentru domeniile tâmplăriei și sculpturii în lemn. Acest demers urmează să aibă ca finalitate realizarea unui manual tehnic pentru prelcrarea tradițională a lemnului, specifică regiunii transfrontaliere Maramureș și Transcarpatia. Nu în ultimul rând, se dorește promovarea regiunii ca destinație turistică comună pentru patrimoniul său imaterial din lemn, în special prin conectarea artizanilor locali la o piață de turism specializată, destinată prelucrătorilor de lemn și dulgherilor, care urmăresc împărtășirea de bune practici în domeniu. Acest lucru va fi posibil prin dezvoltarea de platforme web, identificarea, cartografierea și promovarea artizanilor locali de lemn deschiși la ucenicie sau la sesiuni de formare de scurtă durată, ateliere deschise pentru prelucrarea tradițională a lemnului, evenimente internaționale comune și specializate, dar și prin demersuri de comunicare și promovare.

În situația în care proiectul va primi decizia de finanțare, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, în calitate de partener, va accesa fonduri externe în valoare de 70.390,20 euro, trebuind să suporte cofinanțarea cu echivalentul în lei a sumei de 3519,51 euro, reprezentând 5% din valoarea eligibilă a bugetului proiectului aferent acestei instituții

Concluzionând despre proiectele depuse pe această axă de finanțare, șeful administrației județene, Gabriel Zetea, a amintit și provocările pe care acestea le implică pentru instituția Consiliului Județean Maramureș. „Trebuie menționat faptul că implementarea acestor proiecte depuse prin Programul de Cooperare Transfrontalieră ENI CBC Ungaria – Slovacia – România – Ucraina, 2014 – 2020 va fi o provocare, în primul rând pentru că presupun parteneri străini, care trebuie să rămână extrem de serioși, lucru care nu s-a întâmplat de fiecare dată. Pe axele trecute de finanțare au existat probleme cu anumite proiecte, Consiliul Județean Maramureș trebuind să suporte și cofinanțarea partenerilor. Însă, în definitiv, trebuie să profităm de oportunitatea cuprinsă în acest program pe care instituțiile europene îl propun și prin care, statele care au potențial de a adera la Uniunea Europeană pot să beneficieze de fonduri externe nerambursabile. Pentru a veni în sprijinul regiunilor vecine Maramureșului, continuăm să ne implicăm în astfel de programe de colaborare și facem toate eforturile pentru a depune cât mai multe proiecte pe aceste axe de finanțare.”, a arătat Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș