Universitatea „Babeș-Bolyai” a inaugurat la Cluj Muzeul „Alexandru Duma”, dedicat Primului Război Mondial.

Conform unui comunicat al Universității Babeș-Bolyai, la eveniment a fost prezentă conducerea instituției, iar în discursul său, rectorul UBB, președintele Academiei Române, acad. prof. Ioan-Aurel Pop, a explicat cum a apărut acest muzeu:

,,Mulți se pot întreba ce rost are un muzeu al Primului Război Mondial la Universitatea din Cluj. Sunt atâtea muzee închinate Marelui Război, încât unul în plus … Și, totuși, noi, aici, la Cluj, avem o altă percepție a acelei teribile confruntări din 1914-1918, în urma căreia s-au prăbușit patru imperii și s-au născut atâtea state naționale, în formulă centralizată sau federală. De regulă, se știe în lume că războiul s-a derulat între 1914 și 1918. Pentru, români, această cronologie nu pare cea corectă, fiindcă România a intrat oficial în luptă abia în 1916, dar a ieșit din bătălia finală abia în 1919. Și, totuși, mai mult de jumătate dintre români au intrat în luptă în 1914, fiindcă acești români nu făceau parte atunci oficial din România, ci din Imperiul Austro-Ungar, Imperiul Țarist și alte state. Românii ardeleni erau, la 1916, când a intrat România oficial în luptă, obosiți de război, risipiți în patru vânturi sau îngropați sub glie, în locuri depărtate de casă, multe rămase necunoscute. Unul dintre aceștia a fost și artistul Alexandru Duma, născut lângă Baia Mare și mort de tânăr, în septembrie 1916. Putea să rămână pierdut și uitat printre ruinele războiului, ca atâția alții, dacă nu era artist și dacă nu avea o familie prețuitoare. Prin arta lui Alexandru Duma, accesibilă de azi publicului, Universitatea Babeș-Bolyai îi cinstește pe toți fiii săi căzuți pe fronturi de luptă în ambele războaie mondiale. Alexandru Duma, artistul format în ambianța Școlii de Pictură de la Baia Mare, îi înnobilează pe toți tinerii căzuți în lupte și le dă nume, adică îi scoate din anonimat. „Ars longa, vita brevis”, spune un adagiu latin, amintindu-ne că ceea ce rămâne după scurta noastră viață pământească este creația, opera noastră, adică o carte, o sculptură, o casă, un tablou. Și chiar dacă numele noastre se pierd în uitare, operele rămân pentru veșnicie. Alexandru Duma salvează de anonimat o întreagă generație, ne va aminti mereu de sacrificii și ne va îndemna la cunoașterea prezentului celor care ne-au precedat și care au construit”.

Amenajat în cadrul Centenarului UBB și dedicat Primului Război Mondial, muzeul prezintă într-un context documentar desenele artistului Alexandru Duma (1887-1916).

Muzeul oferă vizitatorilor curioși detalii despre viața artistului printr-o modalitate digital, aparate create exclusiv destinat muzeului. De asemenea se poate afla realitățile militare a vremii respective prin difuzarea unui film VR.

Muzeul va putea fi vizitat în mod gratuit, de luni până vineri, în intervalul orar 9.30-13.30.

