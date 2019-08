Apel venit prin 112 de la un muncitor forestier aflat pe drumul Mara – Gutin care a informat ca unul din colegi a suferit un accident la cap fiind lovit de un copac si se afla cazut intr-o rapa.

Echipajul de prim raspuns al Salvamont Maramures s-a deplasat de urgenta la fata locului impreuna cu un echipaj al Ambulantei Sighet si un echipaj al Politiei.

Ajunsi in zona acestia au constatat ca muncitorii il scosesera la drum pe accidentat, tarandu-l prin padure vreo 30 metri fata a respecta indicatiile Salvamont. Ciudat e ca in astfel de cazuri nu se tine cont de sfaturile echipelor de salvare si totodata cei care intervin pun in pericol integritatea sau chiar viata celor accidentati !

Ranitul care a suferit un traumatism cranio-cerebral cu pierdere de cunostinta a fost predat ambulantei care in acest moment este in drum spre Spitalul Judetean Maramures pentru investigatii.

Echipele de salvatori montan se retrag spre zonele de patrulare continuandu-si activitatea.